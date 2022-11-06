اليوم السابع
Ads
الأحد، 06 نوفمبر 2022 04:43 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"التعليم" تجرى تقييمات لطلاب الصفوف الثلاثة الأولى الابتدائية.. التفاصيل

الأحد، 06 نوفمبر 2022 04:00 ص
"التعليم" تجرى تقييمات لطلاب الصفوف الثلاثة الأولى الابتدائية.. التفاصيل وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المدارس بعقد تقييمات تشخيصية لطلاب الصفوف الأولى.
 
ونرصد فى التقرير أبرز المعلومات فى تقييمات الطلاب.
 
- تعقد المدارس بمعرفة معلمى الصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية تحت إشراف موجهي الصفوف الأولى بالإدارات التعليمية تقييمات تشخيصية قصيرة للتلاميذ بشكل دورى.
 
- هدف التقييمات قياس مهارات القراءة والكتابة والحساب لدى التلاميذ المرتبطة بالصف الدراسى.
 
- تقيس التقييمات التشخيصية مدى تحقق نواتج التعلم.
 
- قياس معدل تقدم التلاميذ في تعلم واكتساب المعارف والمهارات وتهيئتهم للتعامل مع الاختبارات في الصفوف الأعلى وتحفيزهم على تحسين آدائهم.
 
- إبلاغ أولياء الأمور بنتائج هذه التقييمات حرصا على تكامل الأدوار في دعم ومتابعة تعلم التلميذ وتقدمه واستخدام النظم البنائية الإيجابية.
 
- تجنب استخدام الدرجات في التعبير عن نتائج هذه التقييمات وضرورة طمأنة أولياء الأمور بعدم ربط هذه التقييمات بنجاح التلميذ أو رسوبه.
 
 

التربية والتعليم

تقييمات الطلاب

اخبار التعليم

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة