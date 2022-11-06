صحيفة: أسبانيا تركز على الجفاف وخفض انبعاثات الاحتباس الحرارى عام 2030

فاطمة شوقى

تحضر أسبانيا قمة الأمم المتحدة للمناخ، COP27، المنعقد في مدينة شرم الشيخ، في الفترة بين 6 إلى 18 نوفمبر، مع التحدي المتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى النصف في أقل من تسع سنوات، حيث أنهت في عام 2021 بمستوى انبعاثات مماثل لمستوى عام 1990، وهو العام الذي يعتبر مرجع في عملية إزالة الكربون العالمية، مع التركيز على أزمة الجفاف التى هددت اوروبا خلال الصيف الماضى، وفقا لصحيفة "اتالير" الإسبانية.

ورفع الاتحاد الأوروبي هدف خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) من 40٪ إلى 55٪ في عام 2030 مقارنة بعام 1990، ولتحقيق ذلك، فإنه يتفاوض بشأن ما يسمى بحزمة التدابير "الملائمة لـ 55"، والتي تعتبر أول الخطوة ستحظر بيع سيارات الركاب الجديدة والشاحنات ذات محركات الاحتراق في أوروبا اعتبارًا من عام 2035.

وكدولة عضو، تتبنى إسبانيا هذه الأهداف على أنها أهداف خاصة بها، في ما يسمى بالمساهمات الوطنية (NDC) في إطار الأمم المتحدة ، وهي الالتزامات التي تحصل عليها البلدان لخفض انبعاثاتها وضمان عدم ارتفاع درجة الحرارة أكثر من 1.5 درجة (اتفاقية باريس).

وفي عام 2021 ، بلغ إجمالي انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون في إسبانيا 288.6 مليون طن ، وهو رقم مشابه جدًا لما كان عليه في عام 1990 (290.1 ​​مليون طن) وأقل بكثير من الحد الأقصى الذي تم الوصول إليه في عام 2007 (446 .7 ملايين) ، وفقًا لأحدث قائمة جرد لانبعاثات غازات الدفيئة الصادرة عن وزارة التحول البيئي والتحدي الديموغرافي.

مقارنة بعام 2020 ، ارتفعت الانبعاثات بنسبة 5.1٪ ، على الرغم من أنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار أنها انخفضت بنسبة 12.5٪ في ذلك العام بسبب الإجراءات التي تم تبنيها لوقف تقدم فيروس كورونا، إذا عادت المقارنة إلى عام 2019 (313.8 مليون طن) ، وهو عام بمستوى نشاط طبيعي وبدون قيود على الإنتاج أو التنقل ، فقد انخفضت الانبعاثات بنسبة 8٪ في عام 2021.

ويبقى أن نرى ما سيحدث مع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في 2022 ، حيث سيتأثرون بانتهاء القيود المتعلقة بالوباء وموجة الحرائق التي ضربت البلاد ، من بين عوامل أخرى.

للتحرك نحو حياد الانبعاثات في عام 2050 ، وافقت إسبانيا في عام 2021 على أول قانون لها بشأن تغير المناخ وانتقال الطاقة في إسبانيا ، والذي يحدد الحد الأدنى من الأهداف الوطنية لعام 2030 ، والتي قد تتم مراجعتها العام المقبل.

ومن بين هذه الأهداف ، يسلطون الضوء على أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري تنخفض بنسبة 23٪ على الأقل مقارنة بعام 1990 ، أو تحقيق الحد الأدنى من تغلغل مصادر الطاقة المتجددة في الاستهلاك النهائي للطاقة بنسبة 42٪ ، وهي النسبة المئوية لتوليد الكهرباء التي ترتفع إلى 74٪.

من بين التدابير للحد من الانبعاثات الناتجة عن النقل البري وتحسين جودة الهواء ، أن المدن التي يزيد عدد سكانها عن 50000 نسمة (149 في إسبانيا) لديها ، اعتبارًا من 1 يناير 2023 ، مناطق منخفضة الانبعاثات (ZBE) بحيث لا تستطيع المركبات الأكثر تلويثًا.

في تلك الفترة ، تم توليد 24.8٪ من الكهرباء في دورات مركبة غاز طبيعي، و 20.2٪ في محطات الطاقة النووية ، و 20.8٪ في مزارع الرياح ، و 11٪ في محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية ، و 6 .7٪ في أنظمة التوليد المشترك ، و 6.2٪ في الهيدروليك.

محطات توليد الطاقة. فيما يتعلق بإزالة الكربون عن صناعة السيارات ، وفقًا لبيانات القطاع ، تمتلك إسبانيا أحد أقدم الأساطيل المتنقلة في أوروبا ، بمتوسط ​​13.5 عامًا ؛ وبين يناير سبتمبر ، تم تسجيل 707613 مركبة في إسبانيا ، منها 25105 سيارة فقط ، 3.5٪ من الإجمالي ، كانت كهربائية بالكامل.