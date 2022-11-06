"صحة المنيا" تجري 15 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

المنيا - حسن عبد الغفار

قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه تم إجراء 15 ألفا و962 عملية مجانية في مختلف التخصصات في الفترة من 1 يناير حتى نهاية أكتوبر 2022، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وأضاف وكيل الوزارة، أن العمليات شملت (7769) عملية جراحة عيون و(1329) جراحة مخ وأعصاب و(1003) عمليات جراحة الأورام - (4263) قسطرة قلبية - (428) قلب مفتوح - (784) جراحة العظام - (278) جراحة أوعية دموية وقسطرة طرفية - (64) قسطرة بالمخ - (44) زراعة قوقعة.

وأشار إلى أنه تم التوجيه بتسهيل المعوقات وتوفير الوقت وحل المشكلات التي تواجه المواطنين في ضوء تفعيل المبادرة الرئاسية.

وأوضحت الدكتورة ايرينى عادل نجيب مسئول قوائم الانتظار بمديرية الصحة، أن المبادرة تتم بمشاركة 20 مستشفى داخل المحافظة (مستشفى المنيا العام مستشفى رمد المنيا - مستشفى ملوى التخصصي -مستشفى التأمين الصحي - مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط - مركز اورام المنيا -مستشفى المنيا الجامعي - مستشفى الكبد والجهاز الهضمي الجامعي بالمنيا - مستشفى القلب والصدر الجامعي - مستشفى المنيا الجامعى للنساء والأطفال - مستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا - مستشفى مصر المحبة -مستشفى الراعي الصالح بسمالوط- مستشفى دار الهلال التخصصي - مركز النيل الدولي للعيون - مستشفى سمالوط التخصصي - مستشفى المنيا الوطنى - مستشفى الصفوه ببنى مزار- مستشفى رمد بنى مزار- مستشفى دير مواس).