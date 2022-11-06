صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة تقفز إلى 1.26 مليار دولار

كتب إسلام سعيد

أعلن المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء عن ارتفاع صادرات الحلى والأحجار الكريمة للقطاع للفترة من يناير إلى سبتمبر 2022 لتسجل قيمة قدرها 1 مليار و126مليون دولار مقارنة بنفس الفترة لعام 2021 والتي حققت الصادرات فيها قيمة قدرها 839 مليون دولار بزيادة بنسبة 34%.

وتصدرت كندا الدول التى تصدر لها مصر الحلي والأحجار الكريمة حيث بلغت صادرات مصر لها 601 مليون دولار خلال نفس الفترة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي سجلت 440 مليون دولار بارتفاع بنسبة 34%.

واحتلت دولة الإمارات المركز الثانى من صادرات مصر للحلي والأحجار الكريمة، وسجلت صادرات مصر لها 521 مليون دولار بنفس الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي سجلت 290 مليون دولار، بنسبة زايادة بلغت 80%، بينما احتلت تركيا المركز الثالث من حيث الدول المصدره لها مصر من الحلي والأحجار الكريمة حيث سجلت 3 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي سجلت مليون دولار.

وتصدر مصر للعديد من الدول مثل تركيا وامريكا والمانيا والبحرين وايطاليا.