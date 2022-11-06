شكرى خلال مؤتمر صحفى بـcop27: نحتاج نقلة نوعية لمواجهة التغيرات المناخية

كتب محمد عبد العظيم

تحدث سامح شكري وزير الخارجية رئيس مؤتمر المناخ 27، عن تبني فقرة في الأجندة حول قضية الفقد والخسارة في مؤتمر المناخ 27، مؤكدا أنها تمثل نجاحا للأطراف بعد عملية طويلة من المشاورات خلال العام الماضي، ودليل على النضج والحكمة والاستعداد للاعتراف بضرورة التعامل مع التغيرات المناخية".

وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء الجلسة الإجرائية لمؤتمر المناخ: "الموقف الجيوسياسي الذي يرتبط بالأزمة العالمية يجعل هناك العديد من الأعباء والأمور التي يجب معالجتها وقد تتأثر بالوضع العالمي"، مشددا على أن التغير المناخي خاص بالعالم كله.. ونحتاج نقلة نوعية لمواجهة التغيرات المناخية".

وتستضيف مصر قمة المناخ cop27 بشرم الشيخ، فى الفترة بين 6 إلى 18 نوفمبر الجارى، والتى تعتبر أكبر وأهم قمة على مستوى العالم، لمناقشة مصير كوكب الأرض وإنقاذه من التدهور والانهيار، ليعود دور مصر الرائد والتاريخى فى تنظيم مؤتمر يعول عليه العالم كثيرا فى إنقاذ البشرية من آثار التغير المناخى المدمرة، والمساهمة فى إنقاذ البشرية.

ويشهد مؤتمر الأطراف cop27 مشاركة دولية واسعة من مختلف أنحاء العالم، حيث يشارك أكثر من 120 من قادة الدول، وبحضور ممثلين من نحو 197 دولة، بما يقارب 40 ألف مشارك من أنحاء العالم، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية، للمشاركة فى المفاوضات السنوية بشأن تغير المناخ، بهدف مناقشة المضى قدما فى الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتكيف مع تداعياتها، كما تحظى القمة بتغطية إعلامية عالمية مكثفة بتواجد أكثر من 3000 إعلامى يتابعون فعاليات القمة بكل لغات العالم.

وتسعى مصر، التى عززت خلال السنوات الماضية خططها نحو التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ باعتباره يشكل تهديدا وجوديا، على تهيئة الأجواء لحث جميع الأطراف على تعزيز الثقة المتبادلة والتى يمكن من خلالها تحقيق النتائج التى تتطلع إليها الشعوب فيما يتعلق بمواجهة أزمة تغير المناخ وتفادى كوارثها المدمرة.