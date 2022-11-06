شحن 3200 طن صودا كاوية وتفريغ 3 آلاف رأس ماشية حية بميناء غرب بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر اليوم، أن ميناء غرب بورسعيد شهد نشاطاً ملحوظاً فى حركة تداول السفن والبضائع العامة، حيث استقبل الميناء السفينة GUDENA التى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 96 متراً بغاطس 6.3 أمتار وتصل الحمولة الكلية للسفينة 2798 طن ، حيث تتم عمليات الشحن وتحميل 3200 طن صودا كاوية وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات الشحن إلى تركيا .

كما استقبل الميناء السفينة ATLANTIC ROSE القادمة من كولومبيا والتى ترفع علم بالو ويبلغ طولها 136متر والغاطس 7.5متر و ذلك لتفريغ 3 آلاف رأس ماشية حية بالميناء.

واتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينتين، تمهيداً لبدء عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة وتسريع عمليات النقل مما يساهم فى وصول المواشى الحية فى أقل سرعة زمنية إلى أماكن التخزين بانحاء الجمهورية.