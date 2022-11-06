سامح شكرى: مصر تدرك أن قضية تغير المناخ وجودية ولا بد من خلق توافق دولي

كتب محمد شرقاوى

قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن مصر تدرك أن قضية تغير المناخ قضية وجودية، ولا بد من خلق توافق دولي من أجل الانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامى رامى وضوان، عبر برنامجه مساء دى إم سى، المذاع على قناة دى إم سى، أن استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ COP 27 ومشاركتها في القمم السابقة، يأتى فى إطار اهتماماتها وانتماءاتها للمجموعة الإفريقية ومجموعة الـ 77 والصين ومجموعة الدول النامية، ودفاعها بشكل رئيسي عن مصالح الدول النامية فى قضية تغير المناخ.

وتابع إنه تم إطلاق اسم "كوب التنفيذ" على قمة COP 27 منذ البداية، للانتقال من التعهدات إلى تنفيذ الالتزامات بشكل قاطع لتحقيق الهدف المشترك فى قضية تغير المناخ.

وأوضح أن قضية تغير المناخ هى قضية وجودية ويجب التعامل معها بكل جدية ويجب أن يكون هناك توافق دولي حول الأسلوب الأمثل لمواجهة هذا التحدي.