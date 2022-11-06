زلزال آخر بقوة 5.1 درجة يضرب جنوب أفريقيا

وأوضحت صحيفة دايلي نيوز الجنوب أفريقية إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، ولم ترد تقارير أولية عن وقوع أضرار أو إصابات نتيجة الزلزال.

وتابعت أن الأمر قد يستغرق عدة ساعات حتى تتمكن السلطات من إجراء تقييمات شاملة للأضرار، خاصة في المناطق النائية، مضيفة إن الحكومة قررت إغلاق خدمات النقل مؤقتًا في مناطق الزلزال للتحقق من الضرر.

وبعد ظهر أمس السبت، تم تسجيل زلزال بقوة 4.6 درجة بالقرب من دندي في كوازولو ناتال حيث ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن السكان شعروا بزلزال متوسط ​​قوته 4.6 درجة في كوازولو ناتال بجنوب إفريقيا وكان مركز الزلزال على بعد حوالي 45 كيلومترًا شمال شرق جريتون.