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رئيس الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ: التدفقات المالية قليلة مقارنة بالأهداف

الأحد، 06 نوفمبر 2022 12:33 م
رئيس الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ: التدفقات المالية قليلة مقارنة بالأهداف الدكتور هوسونج لى
كتب محمد عبد العظيم

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قدم الدكتور هوسونج لي، رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، الشكر للحكومة المصرية وأمانة مؤتمر قمة المناخ في مصر، قائلا: "كل الامتنان للحكومة المصرية وأمانة مؤتمر الأطراف وشعب مدينة شرم الشيخ على الحفاوة والترحيب"، مشددا على أنه يجب العمل الجماعي لمواجهة تغير المناخ وارتفاع درجة حرارة الأرض.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية الإجرائية لمؤتمر المناخ الـ 27 برئاسة سامح شكري: "لدينا العلم والتقارير ونحن على دراية للتصدي للتغير المناخي.. وتوافر التمويل والتكيف والذي تقيده درجات الحرارة.. الخسارة والأضرار والنظم الطبيعية والبشرية ستدفع إلى حدود التكيف القصوى بسبب تغير المناخ"، مشددا على أن التدفقات المالية قليلة مقارنة بالأهداف المعلنة.. والتعاون الدولي لخفض الانبعاثات يحتاج المزيد.

وتابع الدكتور هوسونج لي: "منذ اتفاقية باريس الكثير من الدول والحكومات وضعت القوانين والسياسات واللوائح.. ولكن بالطبع لابد من التوسع ورفع الطموحات للتنفيذ.. هذه فرصة تتاح كل جيل لإنقاذ الكوكب وسبل العيش.. نحن أمام فرصة سانحة والتزام في الوقت ذاته.. مجموعة الخيارات والوقت المتوفر لها الآن لن يتوفر للزعماء وصناعي السياسيات في المستقبل.. المجتمع العلمي والعلماء على استعداد للعمل في كل خطوة على الطريق في هذه الرحلة والمسيرة لخفض درجات الحرارة وتحقيق التنمية المستدامة.. كوكب الأرض لا يستحق أقل من ذلك".


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