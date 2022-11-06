ديلى ميل: الأمير أندرو بكى فى اجتماع سابق مع شقيقه الملك تشارلز.. اعرف السبب

كتبت ريهام عبد الله

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن الأمير أندرو شعر بالحزن وبكى، عندما أخبره شقيقه الملك تشارلز، بصفته أمير ويلز – وقتها - أنه لن يعود إلى واجباته الملكية أبدًا، وتحطمت آمال دوق يورك فى العودة إلى الحياة العامة فى اجتماع فردى مع شقيقه الأكبر وصفه أحد المطلعين بأنه "عاطفى"، وقال مصدر للصحيفة إن القرار ترك المحيطين بالدوق قلقين على سلامته.

ويقال إن أندرو قد "صُدم" بنتيجة الاجتماع الخاص الذى عقد فى منزل تشارلز بيركال فى اسكتلندا، قبل أيام فقط من وفاة الملكة الراحلة اليزابيث، وكان الأمير أندرو يعتقد أنه يمكنه العودة لحياته السابقة، وقد ضغط بقوة لاستئناف أدواره الملكية، إلا أن "ديلى ميل"، كشفت أن هذه الآمال قد تلاشت فى الاجتماع الذى عقده الشقيقان فقط.



الأمير أندرو والملكة اليزابيث

قال المصدر المطلع: "أندرو كان مذهولاً تمامًا، كان يعتقد دائمًا أن هناك طريقًا للعودة"، وأضاف "كان أندرو قريبًا للغاية من الملكة اليزابيث وحاول أن يثير معها مسألة عودته إلى الحياة العامة عدة مرات، فى بعض المناسبات كانت تقول أشياء تصالحية بشكل معتدل لكنها فى معظم الأحيان كانت تغير الموضوع على الفور لتجنب الحديث عنه".

ومن المفهوم أن معظم الشخصيات البارزة فى العائلة المالكة اعتقدوا أن الأمر قد تم تسويته، وأنه لا سبيل للعودة، ومع ذلك، لم يكن هذا ما فهمه أندرو، وتابع المصدر: "كان يأمل دائمًا فى استعادة منصبه كقائد ملكى كبير.. وفى الاجتماع، أخبره تشارلز أنه يمكن أن ينطلق ويتمتع بحياة طيبة ولطيفة، لكن حياته كملكى قد انتهت، قال له تشارلز عليك أن تقبل هذا".



الملك تشارلز والأمير أندرو