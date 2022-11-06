حزب المناخ في فرنسا: نتابع الاستعدادات الكبيرة لقمة شرم الشيخ منذ أغسطس

كتب محمد شعلان

قال رزق شحاته، ممثل العلاقات الخارجية بحزب المناخ الوسط في فرنسا، إن حزب المناخ الوسط الفرنسي، هو الحزب الوحيد الذي وضع البيئة في جدول أولوياته، لافتا إلى أن هناك حوالي 10 أحزاب مهتمة بالبيئة فى فرنسا، ولكن ليست معنية بالمناخ، وتضع هذه القضية "ديكور" لأغراض سياسية أخرى.

وأشاد رزق شحاته، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، بتجهيزات قمة المناخ في شرم الشيخ، قائلا: "كنت في شرم الشيخ أغسطس الماضي وتابعت الاستعدادات الكبيرة لقمة المناخ، وهذه القمة ستحقق نجاح كبير".

واستكمل: "حزب المناخ يضع البيئة في قلب اهتماماته، دون النظر للمشاكل الأخرى، لأن المناخ هي المشكلة الأكبر التي تواجه العالم اليوم، وهدف الحزب الأول هو الحفاظ على المتبقي من كوكب الأرض حتى لا ينقرض الانسان".