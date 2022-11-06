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حبس المتهم بقتل شاب بسبب خلافات بينهما فى المطرية

الأحد، 06 نوفمبر 2022 01:46 م
حبس المتهم بقتل شاب بسبب خلافات بينهما فى المطرية كلابش ــ أرشيفية
كتب ـ كريم صبحى

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أمرت نيابة المطرية، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة قتل شاب بسبب خلافات مالية بينهما.
 
وتمكن رجال المباحث، من القبض على المتهم بقتل شاب، بسبب خلافات مالية بينهما في منطقة أرض الليمون بالمطرية، وتحرر محضر بالواقعة.
 
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوجود جثة لشاب في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة "محمد. أ. ب"، 28 سنة، مقتول بطعنة سكين، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم .
 
وكشفت التحريات، أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم والمتوفى، بسبب خلاف على مبلغ مالى بينهما وخلافات تجارية تطورت الى مشاجرة قام على إثرها المتهم باستلال سكين وطعن المجنى عليه وأرداه قتيلا، وتم عمل كمين وقبض على المتهم وبحوزته سلاح الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة. 
 
 
 
 

 


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