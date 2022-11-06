جامعة دمياط تفوز بمشروع بحثى لتنمية الساحل أمام رأس البر

فاز فريق بحثى برئاسة الدكتور هشام مصطفى الأسمر الأستاذ المتفرغ بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم بجامعة دمياط فى المسابقة التى أطلقتها وزارة التعليم العالى والبحث العالى، حيث أعلنت الوزارة عن المسابقة لتمويل عدد من المشروعات بمسمى التمويل الأخضر والذى تقدمه أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وذلك بمناسبة انعقاد مؤتمر المناخ COP27 من أجل التكيف مع المناخ وصون الطبيعة فيما عرف بإسم ASRT Green Fund.

وفى هذا الإطار تقدمت الجامعة فى 20/7/2022 بمشروع عبر النداء بعنوان" التنمية المستدامة للمنطقة الساحلية بين رأس البر وميناء دمياط لدراسة ارتفاع مستوى سطح البحر والتغيرات المناخية" للباحث الدكتور هشام مصطفى الأسمر.

ومر المشروع بكل مراحل التقييم حيث تلقت أكاديمية البحث العلمى فى البداية 471 مقترحا تم قبول 176 مقترحا منهم بصفة أولية، ثم بالعرض على اللجان الفنية تم تصفيتهم إلى 93 مقترحا، وبعد إجراء المقابلات الشخصية تم اختيار 43 مشروعا تمثل 17 جامعة حكومية وخاصة و7معاهد بحثية وشركة خاصة بإجمالى تمويل 66 مليون جنيه.

وتسلم الدكتور هشام الأسمر عقد المشروع فى لقاء تم بالأمس مع وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور محمد أيمن عاشور والذى أجرى لقاء مع الفائزين بمقر الوزارة بالتجمع الخامس.

ويبدأ فريق العمل فى هذا المشروع بتكوين أول مجموعة تضم الخبراء من الجامعة ومن معهد دراسات وبحوث الشواطئ من التنفيذيين والراصدين للبيانات الساحلية ومن المستفيدين فى ميناء دمياط بالإضافة إلى خبراء فى مجالات تطبيقات صور الأقمار الصناعية بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء وخبراء من جامعتى حلوان والمنصورة. ولقد تم تحديد 28 مهمة بحثية سوف يتم إنجازها، وتم تقسيم هذه المهام على 6 مجموعات عمل، وكل مجموعة ستعمل بصورة مستقلة تماما لتوفير حرية العمل وتسهيل المتابعة.

ويتمنى الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة بالأصالة عن نفسه وعن المنتسبين للجامعة كل التوفيق لفريق البحث الذى يرأسه الأستاذ الدكتور هشام الأسمر، ولكل العلماء والخبراء والباحثين المجتهدين بالجامعة.