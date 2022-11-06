تنمية مهارات الطلاب.. اعرف خدمات مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان

كتب ـ محمد صبحى

يقدم مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان العديد من الدورات التدريبية التي تنمي مهارات الطلاب وتصقل خبراتهم، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسني عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادي الكردي مدير المركز.

1 - ينظم العديد من الدورات التدريبية التي تتيح فرصة للطلاب لصقل خبراتهم، واكتساب المعرفة والكفاءة.

2 - تزويد الشباب بالمهارات الحياتية اللازمة لتقدّمهم في المستقبل.

3 - تم إنشاء مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب بهدف عقد دورات تدريبية تؤهل الطلاب وتساهم فى رفع كفاءة الدراسة والبحث بالاشتراك مع بعض الجهات المعنية .

4 - يعمل المركز على رفع الكفاءة المهنية في تخصصات مختلفة.

5 - اهتمام الجامعة بتوفير معامل متخصصة وقاعات مجهزة بأحدث الأجهزة لإتاحة مثل هذه الدورات.

ويقدم العديد من الخدمات منها.

1 - دورات تدريبية تأهيلية لسوق العمل في جميع اللغات الأجنبية والعلوم الإنسانية.

2- دورات في اللغة العربية لغير الناطقين بها.

3- كما يقدم خدمة الترجمة المعتمدة للمستندات للغة العربية وإليها.

4 - كذلك يتم إجراء امتحانات تحديد المستوي في اللغات الأجنبية المختلفة مثل امتحان اللغة الأكاديمي المؤهل للالتحاق بالدراسات العليا (التويفل).