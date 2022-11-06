اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تموين كفر الشيخ: توريد 29311 طن و971 كيلو جرام أرز

الأحد، 06 نوفمبر 2022 09:56 ص
تموين كفر الشيخ: توريد 29311 طن و971 كيلو جرام أرز أرز - أرشيفية
كفر الشيخ - فريق المحافظات

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صرح عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، أن استلام الارز الشعير خلال موسم 2022 الحالى يتم من خلال 21 موقعا تابعا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مضارب  كفر الشيخ.
 
وأضاف الهابط، أن هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، فتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع  خلال موسم التوريد والمرور عليها،وحل اى مشكلات قد تواجه بعضها  وفقا لتوجيهات المحافظ.
 
وقال الهابط، إن المحافظ شدد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية، وقد بلغ إجمالي المورد منذ بداية الموسم  وحتى اليوم الأحد، 29311 طن  و971 كيلو جرام أرز.

كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

صوامع

مديرية التموين

محاصيل زراعية



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