اليوم السابع
Ads
الأحد، 06 نوفمبر 2022 01:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تفاصيل خطة التأمين الطبى لمؤتمر المناخ COP 27 بشرم الشيخ.. إنفوجراف

الأحد، 06 نوفمبر 2022 12:33 م
تفاصيل خطة التأمين الطبى لمؤتمر المناخ COP 27 بشرم الشيخ.. إنفوجراف تفاصيل خطة التأمين الطبى لمؤتمر المناخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ خطة التأمين الطبى لقمة الأمم المتحدة للمناخ ،(COP27) والذى تستضيفه مصر فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن محاور خطة التأمين الطبى للمؤتمر تضمنت (الخدمات العلاجية، الإجراءات الوقائية، الخدمات الإسعافية، خدمات المستشفيات، تكنولوجيا المعلومات للخدمات الصحية)، حيث تهدف الخطة إلى حماية المشاركين بالمؤتمر من الإصابة بالأمراض المعدية المختلفة، والحماية من التعرض للأزمات والحوادث الصحية، وتقديم خدمات الإسعاف والطوارئ فى الوقت المناسب، تقديم الخدمات العلاجية الضرورية لضيوف المؤتمر، فضلاً عن توفير الفحوصات التشخيصية وحجز الحالات المرضية فى المستشفيات.

1
 
2
 

 

3
 
 
4
 
 
5
 

 

 

 

 


قمة المناخ

قمة المناخ 2022

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

قمة المناخ مصر 2022

cop27

COP27 Egypt

cop 27

COP 2022

كوب 27

مؤتمر كوب 27

مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ 2022

مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة في قمة المناخ 2022

قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022



الموضوعات المتعلقة

الأمازون تخاطب العالم من مصر.. رسالة السكان الأصليين لقمة المناخ (إنفوجراف)

الأحد، 06 نوفمبر 2022 12:30 م

غادة والى لـ"أ ش أ": استضافة مصر لمؤتمر المناخ انعكاس لثقة العالم بها

الأحد، 06 نوفمبر 2022 12:28 م

وزير الخارجية: مصر حرصت خلال الإعداد لمؤتمر المناخ على التشاور مع كل الأطراف

الأحد، 06 نوفمبر 2022 12:25 م

التضامن: تخصيص سيارات مجهزة لنقل ضيوف مؤتمر المناخ من ذوى الإعاقة

الأحد، 06 نوفمبر 2022 12:22 م

سامح شكرى بقمة المناخ: الفرصة سانحة لحماية الأرض من خطر يهدد حياة الملايين

الأحد، 06 نوفمبر 2022 12:22 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة