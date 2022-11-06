تفاصيل خطة التأمين الطبى لمؤتمر المناخ COP 27 بشرم الشيخ.. إنفوجراف

كشفت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ خطة التأمين الطبى لقمة الأمم المتحدة للمناخ ،(COP27) والذى تستضيفه مصر فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن محاور خطة التأمين الطبى للمؤتمر تضمنت (الخدمات العلاجية، الإجراءات الوقائية، الخدمات الإسعافية، خدمات المستشفيات، تكنولوجيا المعلومات للخدمات الصحية)، حيث تهدف الخطة إلى حماية المشاركين بالمؤتمر من الإصابة بالأمراض المعدية المختلفة، والحماية من التعرض للأزمات والحوادث الصحية، وتقديم خدمات الإسعاف والطوارئ فى الوقت المناسب، تقديم الخدمات العلاجية الضرورية لضيوف المؤتمر، فضلاً عن توفير الفحوصات التشخيصية وحجز الحالات المرضية فى المستشفيات.



















