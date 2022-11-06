"تعليم أسوان" تشارك بورشة عمل لتطوير التعليم الفنى.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

شارك وفد من مديرية التربية والتعليم بأسوان، برئاسة محمد السيد، مدير عام التعليم الفنى، فى ورشة عمل بعنوان "تعزيز شراكة وروابط العمل" بمدينة العين السخنة، والتى نظمها مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال شهر نوفمبر الجارى، بمشاركة عدد من وكلاء وزارة التربية والتعليم ومديرى التعليم الفنى ووحدات تيسير الانتقال لسوق العمل بـ 15 محافظة على مستوى الجمهورية، وبحضور أحمد ماهر مدير مكتب مشروع قوى عاملة مصر بأسوان ومحمود زغلول مدير الوحدة الفرعية بأسوان.

وتستهدف ورشة العمل شرح دور مشروع قوى عاملة مصر فى تقديم الدعم الفنى للتعليم الفنى ، وتحسين جودة الإدارة المركزية للجودة ، كما تناولت دور وحدات تيسير الانتقال لسوق العمل وانجازاتها خلال الفترة السابقة وربط التعليم الفنى بسوق العمل، وكذلك منظومة الجودة والاعتماد بمدارس التعليم الفنى فى نظام التعليم الفنى والجدارات، بالإضافة الى الخدمات المقدمة من خدمات تيسير الانتقال لسوق العمل في ضوء إصلاح التعليم الفنى.

ورحب جوزيف غانم مدير مشروع قوى عاملة مصر بجميع الحاضرين وأوضح أهداف الورشة والإيجابيات التى تعود على التعليم الفنى خلال الفترة القادمة، كما تحدث الدكتور محمد فوزى نائب مدير مشروع قوى عاملة مصر عن دور المشروع فى تطوير وتحديث الوعى الفنى والعرض والطلب من خلال سوق العمل فضلاً عن الانتقال لسوق العمل بداية من عام 2011 وحتى الآن تحت إشراف الوكالة الأمريكية لربط المدارس الفنية بسوق العمل والقطاع الخاص والمصانع والشركات وكذلك تطوير أداء المعلمين والإدارة المدرسية فى إطار هذه الاهداف ، ويتم انشاء حقيبة تدريبية (التفيتا) تصدر عن الإدارة المركزية لتدريب وتجهيز المعلمين واعتمادها من أكاديمية المعلمين ، وأكد أن الهدف من الدعم الفنى دعم جهود تيسير الانتقال لسوق العمل .

كما تناول الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم اهمية الشراكة مع القطاع الخاص والتوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية ومراكز التميز ، وأكد علي دور المديريات في المشاركة في صنع القرار مع الوزارة وإيجاد مستثمرين جدد لعمل مدارس تطبيقية جديدة .



مشاركة أسوان بورشة عمل لتطوير التعليم الفنى (1)



مشاركة أسوان بورشة عمل لتطوير التعليم الفنى (2)