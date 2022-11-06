تداول 24 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة، وتم تداول 24000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و674 شاحنة و54 سيارة.

شملت حركة الواردات 15000 طن بضائع، و267 شاحنة و16 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، و407 شاحنات و38 سيارة.

غادر ميناء سفاجا اليوم السفن بوسيدون إكسبريس ودليلة والحرية 2، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون إكسبريس، كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفن بريدج وسينا وآيلة، وغادرت السفن بريدج وسينا وآيلة، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن سينا وبريدج وآيلة .

كما اسستقبل ميناء الزيتيات السفينة CHEM ALYA وعلي متنها 11735 طن زيت خام قادمة من رأس سدر، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1138 راكب بموانئها .