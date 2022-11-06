بيرو تشهد مظاهرات مؤيدة ومعارضة لحكم الرئيس بيدرو كاستيلو.. فيديو وصور

فاطمة شوقى

خرج الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع ليما احتجاجا على استمرار الرئيس البيروفي بيدرو كاستيلو في السلطة، إذ يواجه تحقيقات غير مسبوقة في قضايا فساد.

وأشارت صحيفة لااكسبانثيون المكسيكية إلى أن معارضي حكومة كاستيلو نظموا مسيرات حاشدة وسط العاصمة ليما؛ ما دفع قوات شرطة مكافحة الشغب إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لمنعهم من الوصول إلى مقر البرلمان والقصر الحكومي.



بيرو احتجاجات

وشهدت مدن أخرى في بيرو مظاهرات مماثلة دعت إليها جماعات سياسية ومنظمات مدنية، وذلك قبل قرابة أسبوعين من وصول وفد من منظمة الدول الأمريكية لتحليل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.

وفي المقابل، نظمت مجموعات أخرى ونقابات مسيرات لدعم الرئيس في ساحة "سان مارتن" في العاصمة ليما.



بيرو مظاهرات

وقد نجا الرئيس البيروفي من محاولتين لعزله منذ توليه منصبه في يوليو 2021، ولا يمكن محاكمة كاستيلو - الذي يقضي فترة خمس سنوات تنتهي في عام 2026 - جنائيا أثناء وجوده في منصبه.

من جهته، ينفي الرئيس البيروفي أن تكون أسرته قد ارتكبت جرائم ويقول إنه ضحية حملة للإطاحة به من السلطة.