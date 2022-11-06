بولندا: ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين إلى 7 ملايين و546 ألفا

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الأحد ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين استقبلتهم البلاد حتى الآن إلى 7 ملايين و546 ألف لاجيء، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية هناك في 24 فبراير الماضي.

وذكرت الوكالة أن قرابة 25 ألف لاجيء وصلوا من أوكرانيا إلى بولندا أمس السبت، فيما غادر 26 ألفا و200 آخرين عائدين إلى بلادهم ليصل إجمالي العائدين لأكثر من 5 ملايين و700 ألف لاجيء، وذلك حسبما أورد (راديو بولندا) في نشرته الإنجليزية.

يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت في مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.