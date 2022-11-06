بعد امتلاء القاعات بالحضور جلسات موازية تنقل فعاليات افتتاح كوب 27 الإجرائي

كتبت منال العيسوي

أعدت الرئاسة المصرية ل قمة المناخ المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ، قاعات إضافية لاستيعاب أعداد الحضور فى فعاليات الافتتاح الإجرائي لمؤتمر قمة المناخ، وخاصة مع امتلاء القاعات الرسمية بالحضور منذ الصباح الباكر.

وتم نقل بث مباشر لايف للحضور عبر التقنية التكنولوجية الموجودة بمركز المؤتمرات، مع توفير ترجمة بخمس لغات، لنقل كلمات المتحدثين، كلمة افتتاحية من الدكتور ألوك شارما رئيس COP26، كما تسليم رئاسة المؤتمر إلى رئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ وزير الخارجية المصرى الدكتور سامح شكري و بيان سيمون ستيل ، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وبيان من د. هوسونج لي ، رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ