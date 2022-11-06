اليوم السابع
Ads
الأحد، 06 نوفمبر 2022 01:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

بعد امتلاء القاعات بالحضور جلسات موازية تنقل فعاليات افتتاح كوب 27 الإجرائي

الأحد، 06 نوفمبر 2022 01:18 م
بعد امتلاء القاعات بالحضور جلسات موازية تنقل فعاليات افتتاح كوب 27 الإجرائي قمة المناخ
كتبت منال العيسوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعدت الرئاسة المصرية لقمة المناخ المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ، قاعات إضافية لاستيعاب أعداد الحضور فى فعاليات الافتتاح الإجرائي لمؤتمر قمة المناخ، وخاصة مع امتلاء القاعات الرسمية بالحضور منذ الصباح الباكر.
 
وتم نقل بث مباشر لايف للحضور عبر التقنية التكنولوجية الموجودة بمركز المؤتمرات، مع توفير ترجمة بخمس لغات، لنقل كلمات المتحدثين، كلمة افتتاحية من الدكتور  ألوك شارما رئيس COP26، كما تسليم رئاسة المؤتمر إلى رئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ وزير الخارجية المصرى الدكتور سامح شكري و بيان سيمون ستيل ، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وبيان من د. هوسونج لي ، رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ
 
 
IMG_٢٠٢٢١١٠٦_١٢٥٦٤٩
 

 

IMG-20221106-WA0083
 

 

IMG-20221106-WA0082
 

 

IMG-20221106-WA0086
 

 

 


قمة المناخ

قمة المناخ 2022

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

موعد قمة المناخ في شرم الشيخ

قمة المناخ مصر 2022

cop27

COP27 Egypt

cop 27

COP 2022

كوب 27

مؤتمر كوب 27

مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ 2022

مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة في قمة المناخ 2022

قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ اليوم السابع

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

قمة المناخ cop27 اليوم السابع

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022

قمه المناخ مصر 2022

قمة المناخ 27

قمة المناخ يوم

قمة المناخ ويكيبيديا

التغيرات المناخية

استعدادات شرم الشيخ لمؤتمر المناخ

موعد مؤتمر COP 27

قضايا مؤتمر COP 27

موقع مؤتمر المناخ 2022

اليوم السابع بلس

مؤتمر المناخ ويكيبيديا

مؤتمر الأطراف cop 27

مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ



الموضوعات المتعلقة

نبيل الحلفاوى يحتفل بانطلاق قمة المناخ: مصر اليوم عاصمة العالم

الأحد، 06 نوفمبر 2022 01:10 م

ممثلة أوكرانيا فى قمة المناخ: حرب روسيا ضد أمتنا واقتصادنا وهويتنا

الأحد، 06 نوفمبر 2022 01:02 م

نواب: قمة المناخ فرصة كبيرة للترويج الاستثمارى والسياحى لمصر

الأحد، 06 نوفمبر 2022 01:00 م

استخدام الطاقة الشمسية فى قمة المناخ لشحن الأجهزة الإلكترونية.. صور

الأحد، 06 نوفمبر 2022 12:46 م

وقفة على هامش قمة المناخ للترويج للنظام الغذائى "الفيجن" الخالى من اللحوم

الأحد، 06 نوفمبر 2022 12:07 م

وكيل لجنة الصناعة بـ"الشيوخ": قمة المناخ بشرم الشيخ ستفيد جميع دول العالم

الأحد، 06 نوفمبر 2022 12:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة