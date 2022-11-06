انطلاق فعاليات مبادرة "شهر القراءة" للطلاب بجميع المراحل التعليمية في بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، عن انطلاق مبادرة "شهر القراءة" اليوم للطلاب بجميع المراحل التعليمية (عام – فني) بجميع الإدارات التعليمية وذلك تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وقالت وكيل الوزارة أن هذه المبادرة تأتي بالتعاون بين تعليم بورسعيد ومكتبة مصر العامة تحت إشراف عام لإدارة العلاقات العامة والإعلام وتنسيق أقسام العلاقات العامة بالإدارات التعليمية.

وأشارت الدكتورة هالة عبد السلام إلى أن المبادرة تهدف إلى رفع الوعي الثقافي للطلاب وتوسيع مداركهم وترغيبهم في القراءة والاطلاع على الكتب التي يهتمون بها بمختلف المجالات وتنوع المصادر.

ووجهت وكيل الوزارة الشكر لممدوح التابعي مدير عام مكتبة مصر العامة لما يقدمه من دعم دائم للطلاب وفقا لاتفاقية التعاون المشترك بين تعليم بورسعيد ومكتبة مصر العامة ولكل القائمين عليها.

ونوهت الدكتورة هالة إلى أن هذه المبادرة يشترك فيها ما يقرب من 1000 طالب وطالبة يمثلون مراحل التعليم الابتدائية والاعدادية والثانوية بشقيها العام والفني انطلاقا من اليوم وحتى الأسبوع الأول من شهر ديسمبر القادم.