اليوم.. النطق بالحكم على عريس الإسماعيلية المتهم بضرب واحتجاز زوجته

واستمعت المحكمة فى الجلسة السابقة، إلى دفاع الزوجة حيث شهدت الجلسة حضور العروسة للمحكمة، كما قال قال دفاع “عبد الله. أ” الزوج المتهم في القضية المعروفة إعلاميا بالاعتداء علي عروس الإسماعيلية، إن الإعلام هو السبب في تصعيد الواقعة و"عمل منها بطلة"، مؤكدا أن هناك مثل مها الملايين من الزوجات التي تتعرض لنوبات غضب من قبل زوجها، ولكن البيوت مغلقة على أصحابها.

وشهدت عدة جلسات سابقة طلب دفاع المتهم عبد الله أحمد الشهير بعريس الإسماعيلية بإخلاء سبيل المتهم على ذمة القضية مع تمكين الدفاع من الاطلاع والحصول على صورة رسمية من القضية حتى يتمكن من الدفاع عن المتهم، حيث قال دفاع المتهم إنه لم يطلع على أقوال الزوحة وأقوال المتهم خلال تحقيقات النيابة العامة.

ويواجه المتهم تهم احتجاز وضرب زوجته مها محمد صاحبة الواقعة الشهيرة والملقبة بعروس الإسماعيلية والتي تعدى عليها العريس بالضرب أمام مركز تجميل قبل دقائق من زفافهما، وذلك فى القضية رقم 9064 لسنة2022جنح قسم ثان الإسماعيلية.

بينما طالب محامى الزوجة الاحتفاظ بالتعويض المدنى وإحالة الزوجة للطب الشرعى لإثبات ما بها من إصابات.

وقررت النيابة العامة إحالة زوج عروس الإسماعيلية إلى المحاكمة بتهمة احتجاز زوجته وضربها عمدا.

وأمرت النيابة العامة في بيان لها بتقديم الزوج المتهم باحتجاز زوجته بمسكن أحد ذويه، وتقييد حريتها، وإحداثه عمدًا إصابات بها إلى المحاكمة محبوسًا على ذمة القضية.

وقالت النيابة العامة إنها استكملت إجراءاتها في القضية بسؤال والد المجني عليها الذي شهد باستغاثة نجلته به فور وصوله للعقار الكائن به مسكنها ومسكن شقيق زوجها، حيث خرجت من شرفة مسكن شقيق الزوج مستغيثة به من تعدي زوجها عليها.

كما سألت النيابة العامة، صحفية على صلة بالمجني عليها وزوجها، فشهدت أن الزوجة أخبرتها بتعدي زوجها عليها وأنها رأت ما بها من إصابات فأبلغت الشرطة بالواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية قد ألقت القبض على زوج عروس الإسماعيلية التي تقدمت ببلاغ اتهمته فيه بالتعدى المتكرر عليها بالضرب.

وكشفت التحقيقات، عن أن الزوجة اشتكت من ضرب الزوج المتواصل لها واهانتها واحتجازها الدائم في المنزل لأكثر من أسبوعين في كل مرة وإجبارها على بيع مصوغاتها الذهبية.

وطلبت الزوجة توقيع الكشف الطبي عليها لبيان ما بها من إصابات في جميع أنحاء جسدها، كما طلبت الاستماع لأقوال الجيران للتأكد من سوء معاملة زوجها وأهله.

وكانت الزوجة الشهيرة بـ "عروس الإسماعيلية" قد تعرضت للضرب قبل 8 شهور من زوجها خلال حفل زفافها في الشارع في فبراير الماضي.