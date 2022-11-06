المشدد 15 عاما لـ5 متهمين بسرقة شخص تحت تهديد الأسلحة بوادى النطرون

البحيرة - فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات دمنهور بالبحيرة، برئاسة المستشار ياسر الوصيف رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حسين رشدي، والمستشار تامر عتمان، وسكرتير المحكمة خالد حسين، بالسجن المشدد 15سنة لكل من "ن.ف.ش" و"ع.ع.ع" و"ع.ع.س" و"ع.ح.ح" و"ع.م.ع"، وتغريعمهم 100 ألف جنيه ومصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 828 لسنة 2022 جنايات مركز وادي النطرون، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا يفيد بقيام المتهمين وبحوزتهما أسلحة آلية من التعدي علي المجني عليه وسرقته ليلا بدائرة المركز.

كشفت تحريات ضباط مركز وادي النطرون، أنه حال استقلال المجني عليه " ك.ه.إ" سيارته ليلا عقب عودته من عمله توقف بجانب الطريق لقضاء حاجته، وفوجئ بالمتهمين وبحوزتهما أسلحة نارية وقام المتهم الأول بإطلاق عدة أعيرة نارية بالهواء وبالقرب من قدمه، وذلك لإرهابه وتعدوا عليه باقي المتهمين، واستولوا علي السيارة وهاتفي محمول وجهاز حاسب آلي ومبلغ مالي وفروا هاربين.

وبتقنين الإجراءات تم تحديد هوية المتهمين، وبعرض الواقعة علي النيابة قررت إحالتهما الي محكمة جنايات دمنهور التي أصدرت حكمها علي المتهمين.