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الكونغو الديمقراطية: الدول المتقدمة مسؤولة عن 80 % من التلوث حول العالم

الأحد، 06 نوفمبر 2022 01:30 م
الكونغو الديمقراطية: الدول المتقدمة مسؤولة عن 80 % من التلوث حول العالم مسؤولة الكونغو الديمقراطية
كتب سمير حسنى

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أعربت مندوبة الكونغو الديمقراطية في كوب 27، عن فخرها وامتنانها الكبيرين باستضافة مصر البلد الافريقي لمؤتمر الأطراف الـ 27، داعية إلى العمل الجاد من أجل مكافحة الاحتباس الحرارى.

وأكدت مندوبة الكونغو خلال الجلسة الإجرائية للدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة، بشرم الشيخ، على أهمية إجراء حوار مع الدول الصناعية المتقدمة حول ظاهرة الاحتباس الحراري، مضيفة: "يجب العمل مع صندوق التكيف لتمكين البلدان مع التكيف مع تغيرات المناخ، فلم يعد هناك حاجة الى الحديث فقط بل لنتائج ملموسة على الأرض.

ودعت إلى توجيه موارد الصندوق إلى الأبحاث العلمية لتوفير معلومات واضحة عن الخسائر التي تتكبدها الدول النامية، وإحداث شراكة تفيد الجميع والاقتصادات المتقدمة، خاصة أن الأخيرة مسؤولة عن 80 % من التلوث حول العالم.

 


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