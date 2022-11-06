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الكهرباء: نتوقع إنتاج 300 ميجا وات من تدوير المخلفات خلال الـ5 سنوات المقبلة

الأحد، 06 نوفمبر 2022 05:00 ص
الكهرباء: نتوقع إنتاج 300 ميجا وات من تدوير المخلفات خلال الـ5 سنوات المقبلة وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أنه من المتوقع أن يتم إنتاج 300 ميجا وات من إعادة تدوير المخالفات خلال الـ5 سنوات المقبلة، وهو ما يساعد فى الحفاظ على البيئة من كل أشكال التلوث.
 
وأوضح عمران فى تصريحات صحفية، أنه تم إقرار تعريفة لشراء الكهرباء المنتجة من المخلفات الصلبة بقيمة جنيه و40 قرش، موضحا أن هذه التعريفة تم إقرارها طبقا  لقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن.
 
وقال عمران، أن الاهداف الاستراتيجية للطاقة حتى عام 2030 هدفها ضمان أمن الطاقة وتحرير الأسواق المحلية للطاقة مع تعزيز الدور الإقليمي لأنشطتها وزيادة مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية للطاقة وتعزيز الإدارة الرشيدة والمستدامة للقطاع والحد من الآثار البيئية للقطاع من الانبعاثات والملوثات.
 
وتابع عمران، بحلول عام 2035 ستصل نسبة توليد الكهرباء من الرياح 14.04 % و21 % من خلايا الشمسية و5 % من المركزات الشمسية و1.98% من المائى و57.33% من الطاقة التقليدية ، لافتاً إلى أن استراتيجية الطاقة حتى عام 2035 تستهدف تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والإستفادة من ثروات مصر الطبيعية وخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وضع استراتيجية للطاقة في مصر( بترول ـ كهرباء)
في هذه الاستراتيجية تم إختيارالمزيج الأمثل فنيا واقتصاديا للطاقة في مصر والتى تتوافق استراتيجية قطاع الطاقة 2035 مع رؤية مصر 2030.
 
 

الكهرباء

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

توليد الكهرباء من المخالفات



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