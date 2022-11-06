العقم عند الذكور.. ما هى العادات التى تؤثر سلبًا على عدد الحيوانات المنوية؟

كتبت إيناس البنا

عقم الذكور وفقًا للخبراء، في ازدياد، وهى حالة تحدث بسبب انخفاض عدد الحيوانات المنوية، أو ضعف حركة الحيوانات المنوية أو الاضطرابات الوراثية مثل الأورام الليفية الكيسية.

على الرغم من أن مجال العلوم الطبية قد تطور مع علاجات مثل تجميد البويضات والتخصيب في المختبر لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل العقم في التخطيط لعائلة وقتما يريدون، فإن هذه الخيارات باهظة الثمن بحيث لا يمكن أن تقع في متناول الجميع.

وقبل أن يضطر الشخص إلى اللجوء إلى العلاجات الطبية لعقم الرجال، يُنصح بالبحث عن الخطأ في عادات المرء وأسلوب حياته، هنا ، نضع قائمة بأسوأ 5 عادات يمكن أن تؤثر على حياتك متعدد الحيوانات المنوية.

ما هو انخفاض عدد الحيوانات المنوية؟



وفقا لموقع " healthline"، يحدث انخفاض عدد الحيوانات المنوية عندما يحتوي السائل المنوي، على عدد أقل من الحيوانات المنوية العادية.

تُعرف الحالة باسم قلة النطاف - يُعرف الغياب التام للحيوانات المنوية باسم فقد النطاف، إذا كان أقل من 15 مليون حيوان منوي لكل ملليمتر من السائل المنوي ، فإنه يُعرف بانخفاض عدد الحيوانات المنوية - وهذا يمكن أن يقلل من احتمالات قدرة المرء على تخصيب بويضة للحمل.

ما هي أعراض انخفاض عدد الحيوانات المنوية؟



قد يعتقد الشخص أنه من أجل التأكد مما إذا كان عدد الحيوانات المنوية منخفضًا أم لا ، يحتاج المرء إلى إجراء اختبارات وما إلى ذلك - ولكن أولاً لا يعني ذلك أنه لا يمكن للمرء أن ينجب طفلًا ، وثانيًا قد تظهر الأعراض في القليل من الحياة اليومية وظائف كذلك.

العلامات الرئيسية لانخفاض عدد الحيوانات المنوية هي:

قلة شعر الوجه أو الجسم

ألم أو كتل أو انتفاخ في منطقة الخصية

مشاكل في الوظيفة الجنسية مثل ضعف الانتصاب

مشاكل الانتصاب والقذف

انخفاض الدافع الجنسي

ما هي أسباب قلة الحيوانات المنوية؟



قد يعاني بعض الرجال من انخفاض عدد الحيوانات المنوية بسبب شذوذ الكروموسومات وتوسع أوردة الخصية والاختلالات الهرمونية، لكن هذا ليس المكان الذي ينتهي فيه الأمر - فبعض عادات نمط الحياة يمكن أن تحمل اللوم أيضًا. وتشمل هذه:

التدخين

تناول الكحول

أسلوب حياة مستقر

البدانة

ارتفاع درجة حرارة الخصيتين

التعرض للتوتر الشديد أو الاكتئاب

الأسباب الأخرى هي:



جراحة القضيب أو كيس الصفن أو الخصية أو الفخذ

تاريخ من العجز الجنسي

تاريخ من اضطرابات البروستاتا