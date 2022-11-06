العالم هذا المساء.. مصر تتسلم رئاسة الدورة الـ27 لمؤتمر المناخ "COP 27".. كارى جونسون أنيقة ومبهجة بفستان أخضر فى زفاف صديقتها.. أتلتيكو مدريد يتعادل مع إسبانيول 1ــ 1 فى الدوري الإسباني

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مصر تتسلم رئاسة الدورة الـ27 لمؤتمر المناخ COP27
تسلمت مصر اليوم الأحد، رسميا رئاسة الدورة الـ27 من مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ( CPO27) المنعقد في مدينة شرم الشيخ.
وتسلم وزير الخارجية سامح شكري رئاسة الدورة الـ27 من مؤتمر المناخ من رئيس (كوب 26) الدكتور ألوك شارما.
أعلن رئيس مؤتمر المناخ "COP26" ألوك شارما، انتخاب سامح شكري وزير الخارجية، رئيسا لمؤتمر المناخ 27 بالتزكية.
وقال ألوك شارما، خلال الجلسة الإجرائية لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ: "وفقا لقواعد مؤتمر المناخ.. اقترح انتخاب سامح شكري رئيسا لمؤتمر الأطراف 27".
وتابع: "اعلن سامح شكري رئيسا لمؤتمر الأطراف لدورته الـ 27.. واقدم التهنئة.. واتمني له وأعضاء فريقه التوفيق والنجاح".
جانب من تسلم مصر رئاسة مؤتمر المناخ
مصر تتسلم رئاسة مؤتمر المناخ
وجود إفريقي مميز بمؤتمر المناخ
جانب من الحضور
وزير الخارجية سامح شكرى
وفود كبيرة تشارك فى قمة المناخ
كارى جونسون أنيقة ومبهجة بفستان أخضر فى زفاف صديقتها
ظهرت كارى جونسون، زوجة بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا السابق، فى إطلالة أنيقة بفستان باللون الاخضر، للاحتفال بزفاف أحد الأصدقاء، حيث شاركت زوجة رئيس الوزراء السابق، سلسلة من اللقطات من حفل زفاف صديقتها طبيب الأسنان الدكتورة شيدة زرباليان وزوجها موراى جرانت، المدير التنفيذى لشركة التكنولوجيا، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.
وعلقت كارى على الصور: "حسنًا، كان ذلك ممتعًا.. يا له من يوم خاص للغاية أحتفل فيه بصديقتى الجميلة، أتمنى لكما حياة سعيدة، شكرا لاختيارى لأكون وصيفة الشرف"، كما شارك أحد الضيوف الآخرين مقطع فيديو ممتعًا لكارى جونسون وهى تنضم فى رقص وأغنية زفاف مفعمة بالحيوية جنبًا إلى جنب مع رفقاء العريس ووصيفات العروس.
وفى أكتوبر الماضى، يشار إلى أن كارى جونسون، زوجة بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا السابق، نشرت سلسلة من الصور بالأبيض والأسود، والتى كشفت عن لمحة عن علاقة كارى جونسون المرحة بطفليها، حيث تُظهر صور جديدة لم تُرَ من قبل كارى جونسون مسترخية على "بطانية" موضوعة على مرج ويظهر معها ابنها ويلف البالغ من العمر عامين وشقيقته الصغرى رومى، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.
وفى إحدى الصور، كانت تحتضن رومى بينما كان ويلف يتسلق على ظهرها، وفى صورة أخرى، تبتسم بينما يشير ويلف إلى السماء أعلاه، وتظهر لقطة مقرّبة تبتسم بعشق لويلف، الذى يبدو أنه ورث شعره عن والده، رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، وقد شاركت كارى جونسون الصور مع الأصدقاء على انستجرام، وكتبت: "إنه لأمر جنونى مدى سرعة نمو أطفالك.. يبدو أن ويلف قد كبر الآن ورومى تتسابق معه بسرعة! من فضلكم أبطئوا السرعة".
يُعتقد أن العائلة تنتقل إلى منزل جديد فى هيرن هيل، جنوب لندن، بعد بيع منزلهم فى كامبرويل والخروج من مقر رئاسة الوزراء المبنى رقم 10 فى داونينج ستريت.
كارى جونسون
كارى جونسون فى حفل الزفاف
كارى جونسون تحضر حفل زفاف صديقتها
أتلتيكو مدريد يتعادل مع إسبانيول 1ــ 1 فى الدوري الإسباني
انتهت أحداث مباراة أتلتيكو مدريد وإسبانيول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، فى المواجهة التى أقيمت على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري الإسباني بالموسم الجارى 2022-2023.
حاول أبناء سيميوني في السيطرة على مجريات المباراة ولكن حافظت دفاعات سبانيول على نظافة شباك الفريق وذلك قبل أن يخرج لياندرو كابريرا من أرض المباراة بعد حصوله على بطاقة حمراء في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني افتتح سيرجي داردير الاهداف لاسبانيول في الدقيقة 62 ، وتعادل جواو فيليكس في الدقيقة 78 لأتلتيكو مدريد.
بهذه النتيجة ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 24 نقطة ويبقى في المركز الثالث، بينما يظل إسبانيول في المركز الـ16 رغم ارتفاع رصيده إلى 12 نقطة.
وجاء تشكيل اتلتيكو مدريد كالتالي
حراسة المرمى: أوبلاك.
خط الدفاع: مولينا ، سافيك ، جمينيز ، رينالدو
خط الوسط: دي باول، كندوجوبيا، كاراسكو ، ليورنتي.
خط الهجوم: أنطوان جريزمان، ماراتا.
تشكيل أتليتكو مدريد
تشكيل إسبانيول
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