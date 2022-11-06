العالم هذا المساء.. مصر تتسلم رئاسة الدورة الـ27 لمؤتمر المناخ "COP 27".. كارى جونسون أنيقة ومبهجة بفستان أخضر فى زفاف صديقتها.. أتلتيكو مدريد يتعادل مع إسبانيول 1ــ 1 فى الدوري الإسباني

تسلمت مصر اليوم الأحد، رسميا رئاسة الدورة الـ27 من مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ( CPO27) المنعقد في مدينة شرم الشيخ.

كارى جونسون أنيقة ومبهجة بفستان أخضر فى زفاف صديقتها

ظهرت كارى جونسون، زوجة بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا السابق، فى إطلالة أنيقة بفستان باللون الاخضر، للاحتفال بزفاف أحد الأصدقاء، حيث شاركت زوجة رئيس الوزراء السابق، سلسلة من اللقطات من حفل زفاف صديقتها طبيب الأسنان الدكتورة شيدة زرباليان وزوجها موراى جرانت، المدير التنفيذى لشركة التكنولوجيا، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

وعلقت كارى على الصور: "حسنًا، كان ذلك ممتعًا.. يا له من يوم خاص للغاية أحتفل فيه بصديقتى الجميلة، أتمنى لكما حياة سعيدة، شكرا لاختيارى لأكون وصيفة الشرف"، كما شارك أحد الضيوف الآخرين مقطع فيديو ممتعًا لكارى جونسون وهى تنضم فى رقص وأغنية زفاف مفعمة بالحيوية جنبًا إلى جنب مع رفقاء العريس ووصيفات العروس.

وفى أكتوبر الماضى، يشار إلى أن كارى جونسون، زوجة بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا السابق، نشرت سلسلة من الصور بالأبيض والأسود، والتى كشفت عن لمحة عن علاقة كارى جونسون المرحة بطفليها، حيث تُظهر صور جديدة لم تُرَ من قبل كارى جونسون مسترخية على "بطانية" موضوعة على مرج ويظهر معها ابنها ويلف البالغ من العمر عامين وشقيقته الصغرى رومى، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

وفى إحدى الصور، كانت تحتضن رومى بينما كان ويلف يتسلق على ظهرها، وفى صورة أخرى، تبتسم بينما يشير ويلف إلى السماء أعلاه، وتظهر لقطة مقرّبة تبتسم بعشق لويلف، الذى يبدو أنه ورث شعره عن والده، رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، وقد شاركت كارى جونسون الصور مع الأصدقاء على انستجرام، وكتبت: "إنه لأمر جنونى مدى سرعة نمو أطفالك.. يبدو أن ويلف قد كبر الآن ورومى تتسابق معه بسرعة! من فضلكم أبطئوا السرعة".

يُعتقد أن العائلة تنتقل إلى منزل جديد فى هيرن هيل، جنوب لندن، بعد بيع منزلهم فى كامبرويل والخروج من مقر رئاسة الوزراء المبنى رقم 10 فى داونينج ستريت.