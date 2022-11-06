اليوم السابع
Ads
الأحد، 06 نوفمبر 2022 09:00 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

العالم هذا الصباح ..مقتل 7 أشخاص إثر تحطم مروحية جنوبي إيطاليا.. مقتل 18 شخصا في اشتباكات بين رعاة ومزارعين بنيجيريا.. استشهاد فلسطينى وإصابة آخر برصاص الجيش الإسرائيلى في الضفة الغربية

الأحد، 06 نوفمبر 2022 09:00 ص
العالم هذا الصباح ..مقتل 7 أشخاص إثر تحطم مروحية جنوبي إيطاليا.. مقتل 18 شخصا في اشتباكات بين رعاة ومزارعين بنيجيريا.. استشهاد فلسطينى وإصابة آخر برصاص الجيش الإسرائيلى في الضفة الغربية العالم هذا الصباح
إعداد - أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء، يقدم "اليوم السابع" خدمة توفير أهم الأخبار العالمية والمتنوعة على مدار الساعات الماضية خلال السطور التالية:
 

مقتل 7 أشخاص إثر تحطم مروحية جنوبي إيطاليا

 
ذكرت وسائل إعلام إيطالية، أن مروحية تحطمت السبت في جنوب البلاد؛ ما أسفر عن مقتل جميع ركابها السبعة بمن فيهم أسرة من السياح السلوفينيين.
 
وأوضحت صحيفة "ذا لوكال الإيطالية الإلكترونية " اليوم، أن المروحية اختفت من الرادارات فى منطقة "كاستيل بيجانا دي أبريتشينا" الريفية فى منطقة "بوليا"، وهو ما دفع القوات الجوية ورجال اللإطفاء للاسراع في عمليات البحث.
 
من جانبه، أكد نائب رئيس منطقة بوليا، رافاييل بيمونتيس - في وقت لاحق - العثور على المروحية وأن جميع الأشخاص السبعة الذين كانوا على متنها قتلوا.
 
وكان من بين القتلى أسرة مكونة من أربعة أفراد من سلوفينيا، من بينهم فتاة تبلغ من العمر 13 عاما، وباقي الضحايا الآخرين طبيب محلي وطياري المروحية.
 
وكانت المروحية تحلق كجزء من خدمة يومية بين "فوجيا" في "بوليا" وجزر "تريميتي" قبالة الساحل الإيطالي، عندما تعرضت للطقس السيئ.
 

 

 

مقتل 18 شخصا باشتباكات بين رعاة ومزارعين في نيجيريا

 

أعلن ناثانيال إيكيور المتحدث باسم حاكم ولاية بينو النيجيرية وسط البلاد، مقتل 18 شخصا في اشتباكات بين رعاة ومزارعين في الولاية.

وقال إيكيور إن رعاة اقتحموا مساء الخميس قرية أوكوهول على بعد 8 كيلومترات من عاصمة الولاية ماكوردي، وقتلوا 18 شخصا بالرصاص في سوق من بينهم نساء وأطفال.

وتابع أن "هذه المذبحة هي أحدث هجوم غير مبرر لرعاة من عرقية الفولاني يتسللون من ولاية ناساراوا المجاورة حيث يقيمون تجمعات على الحدود مع بينو".

وأكد إيكيور إصابة عشرات القرويين في الهجوم ونقلهم إلى مستشفى عام في ماركوردي، بينما فر مئات السكان من القرية للاحتماء في منطقة غوما القريبة.

ووفق المتحدث، كثّف الرعاة الهجمات على المجتمعات في بينو خلال الأشهر الأخيرة، ما دفع السكان إلى النزوح جماعيا نحو بلدات بعيدة.

وتعتبر النزاعات بين رعاة الماشية والمزارعين حول حقوق الأرض والرعي والمياه شائعة في المناطق الوسطى والشمالية الغربية من نيجيريا.

 

 

استشهاد فلسطينى وإصابة آخر برصاص الجيش الإسرائيلى بالضفة الغربية

استشهد فلسطينى وأصيب آخر برصاص الجيش الإسرائيلى قرب قرية سنجل شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية، بعد رصدهما يرشقان سيارات إسرائيلية بالحجارة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن "قوة بالجيش الإسرائيلى كانت فى كمين بالقرب من قرية سنجل بمنطقة فرقة بنيامين الإقليمية أطلقت النار باتجاه فلسطينيين جرى رصدهما يرشقان سيارات إسرائيلية بالحجارة. قُتل فلسطينى وتلقى الآخر العلاج على يد القوة التابعة للجيش الإسرائيلي".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول "مصاب بحالة حرجة جدًا" إلى مجمع فلسطين الطبى، قبل أن تعلن وفاته متأثرًا بجراحه، وقالت فى بيان "استشهاد مصعب محمد محمود نفل (18 عاماً)، متأثراً بجروح بالغة، أصيب بها جراء إطلاق الاحتلال النار عليه، قرب قرية سنجل".

وفى سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس الماضى، مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلى خلال اقتحامه لمخيم جنين شمالى الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة فى بيان مقتضب أنه "حتى الثانية والنصف مساء بالتوقيت المحلى هناك شهيدان برصاص الاحتلال فى جنين و4 إصابات طفيفة بالرصاص الحي"

 


ايطاليا

تحطم مروحية جنوب ايطاليا

نيجيريا

الاحتلال الفلسطينى

اخبار العالم



الموضوعات المتعلقة

العالم هذا الصباح.. تونس: توقيع اتفاقية قرض مع صندوق النقد العربى.. وزير الخارجية الأمريكى يعرب عن قلقه إزاء التوترات في الضفة الغربية.. واشنطن: نحترم حق ألمانيا فى إدارة علاقاتها مع الصين بطريقتها الخاصة

السبت، 05 نوفمبر 2022 09:00 ص

العالم هذا الصباح.. غضب يجتاح البرلمان الفرنسى بعد حادث عنصرى.. بلغاريا تقرّ لأول مرة مساعدات عسكرية لأوكرانيا.. البيت الأبيض يدين بشدة الهجوم على رئيس الوزراء الباكستانى السابق عمران خان

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 09:00 ص

العالم هذا الصباح.. روسيا تدعو الدول النووية لوقف التلويح باستخدام أسلحة الدمار الشامل.. وزير الدفاع الأمريكي يؤكد دعم بلاده عضوية السويد بحلف الناتو.. بايدن يتهم أنصار ترامب بمحاولة تعطيل النظام الانتخابى

الخميس، 03 نوفمبر 2022 09:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة