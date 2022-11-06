العالم هذا الصباح ..مقتل 7 أشخاص إثر تحطم مروحية جنوبي إيطاليا.. مقتل 18 شخصا في اشتباكات بين رعاة ومزارعين بنيجيريا.. استشهاد فلسطينى وإصابة آخر برصاص الجيش الإسرائيلى في الضفة الغربية

ذكرت وسائل إعلام إيطالية، أن مروحية تحطمت السبت في جنوب البلاد؛ ما أسفر عن مقتل جميع ركابها السبعة بمن فيهم أسرة من السياح السلوفينيين.

وأوضحت صحيفة "ذا لوكال الإيطالية الإلكترونية " اليوم، أن المروحية اختفت من الرادارات فى منطقة "كاستيل بيجانا دي أبريتشينا" الريفية فى منطقة "بوليا"، وهو ما دفع القوات الجوية ورجال اللإطفاء للاسراع في عمليات البحث.

من جانبه، أكد نائب رئيس منطقة بوليا، رافاييل بيمونتيس - في وقت لاحق - العثور على المروحية وأن جميع الأشخاص السبعة الذين كانوا على متنها قتلوا.

وكان من بين القتلى أسرة مكونة من أربعة أفراد من سلوفينيا، من بينهم فتاة تبلغ من العمر 13 عاما، وباقي الضحايا الآخرين طبيب محلي وطياري المروحية.

وكانت المروحية تحلق كجزء من خدمة يومية بين "فوجيا" في "بوليا" وجزر "تريميتي" قبالة الساحل الإيطالي، عندما تعرضت للطقس السيئ.