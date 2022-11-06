العالم هذا الصباح ..مقتل 7 أشخاص إثر تحطم مروحية جنوبي إيطاليا.. مقتل 18 شخصا في اشتباكات بين رعاة ومزارعين بنيجيريا.. استشهاد فلسطينى وإصابة آخر برصاص الجيش الإسرائيلى في الضفة الغربية

مقتل 7 أشخاص إثر تحطم مروحية جنوبي إيطاليا
مقتل 18 شخصا باشتباكات بين رعاة ومزارعين في نيجيريا
أعلن ناثانيال إيكيور المتحدث باسم حاكم ولاية بينو النيجيرية وسط البلاد، مقتل 18 شخصا في اشتباكات بين رعاة ومزارعين في الولاية.
وقال إيكيور إن رعاة اقتحموا مساء الخميس قرية أوكوهول على بعد 8 كيلومترات من عاصمة الولاية ماكوردي، وقتلوا 18 شخصا بالرصاص في سوق من بينهم نساء وأطفال.
وتابع أن "هذه المذبحة هي أحدث هجوم غير مبرر لرعاة من عرقية الفولاني يتسللون من ولاية ناساراوا المجاورة حيث يقيمون تجمعات على الحدود مع بينو".
وأكد إيكيور إصابة عشرات القرويين في الهجوم ونقلهم إلى مستشفى عام في ماركوردي، بينما فر مئات السكان من القرية للاحتماء في منطقة غوما القريبة.
ووفق المتحدث، كثّف الرعاة الهجمات على المجتمعات في بينو خلال الأشهر الأخيرة، ما دفع السكان إلى النزوح جماعيا نحو بلدات بعيدة.
وتعتبر النزاعات بين رعاة الماشية والمزارعين حول حقوق الأرض والرعي والمياه شائعة في المناطق الوسطى والشمالية الغربية من نيجيريا.
استشهاد فلسطينى وإصابة آخر برصاص الجيش الإسرائيلى بالضفة الغربية
استشهد فلسطينى وأصيب آخر برصاص الجيش الإسرائيلى قرب قرية سنجل شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية، بعد رصدهما يرشقان سيارات إسرائيلية بالحجارة.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن "قوة بالجيش الإسرائيلى كانت فى كمين بالقرب من قرية سنجل بمنطقة فرقة بنيامين الإقليمية أطلقت النار باتجاه فلسطينيين جرى رصدهما يرشقان سيارات إسرائيلية بالحجارة. قُتل فلسطينى وتلقى الآخر العلاج على يد القوة التابعة للجيش الإسرائيلي".
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول "مصاب بحالة حرجة جدًا" إلى مجمع فلسطين الطبى، قبل أن تعلن وفاته متأثرًا بجراحه، وقالت فى بيان "استشهاد مصعب محمد محمود نفل (18 عاماً)، متأثراً بجروح بالغة، أصيب بها جراء إطلاق الاحتلال النار عليه، قرب قرية سنجل".
وفى سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس الماضى، مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلى خلال اقتحامه لمخيم جنين شمالى الضفة الغربية.
وأعلنت وزارة الصحة فى بيان مقتضب أنه "حتى الثانية والنصف مساء بالتوقيت المحلى هناك شهيدان برصاص الاحتلال فى جنين و4 إصابات طفيفة بالرصاص الحي"
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