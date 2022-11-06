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السجن المشدد 15 سنة لـ3 أشقاء قتلوا سيدة بمركز أخميم فى سوهاج

الأحد، 06 نوفمبر 2022 12:59 م
السجن المشدد 15 سنة لـ3 أشقاء قتلوا سيدة بمركز أخميم فى سوهاج محكمة- أرشيفية
سوهاج - عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهمين "م.ج" وشقيقيه "م.ج" و"خ.ج" بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامهم بقتل المجنى عليها "ن.ج" بدائرة مركز أخميم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة وأحمد أبو القاسم محمد بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم وعاطف رمسيس.
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما تلقى رئيس مباحث مركز أخميم بلاغا بالعثور على جثة المجنى عليها داخل مسكنها غارقة في دمائها، وتم نقلها إلى المستشفى جثة هامدة.
 
وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية حيث قاموا بالتوجه إلى منزل المجنى عليها وتعدوا عليها بالضرب بماسورة حديدية على رأسها وتوفت فى الحال وفروا هاربين.
 
وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.

 


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