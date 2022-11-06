الحماية المدنية بالغربية تستقبل طلاب الأزهر فى زيارة ميدانية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

استقبلت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية، زيارة لعدد من تلاميذ أحد المعاهد الابتدائية الأزهرية، للتعرف على جانب من الدور الذى يضطلع به رجال الحماية المدنية فى حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وتعريفهم بمبادئ مواجهة الحريق والحفاظ على أنفسهم من أخطارها.

ومن جانبهم، توجه القائمون على تلك الزيارة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ولاسيما صغار السن.

جاء ذلك فى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى التواصل مع كافة فئات المجتمع لاسيما فى مجال الاهتمام بتنمية الثقافة الشرطية للنشء وصغار السن.