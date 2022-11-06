

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، السبت لنظيره النيجيري جيفري أونياما، الذي يقوم بزيارة عمل للجزائر في إطار المشاورات السياسية المنتظمة بين البلدين.



وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية - في بيان - أنه جرت مناقشة خلال الاجتماع الذي جمع لعمامره بنظيره النيجيري العلاقات الاستراتيجية بين الجزائر ونيجيريا وآفاق تعزيزها في مختلف المجالات.



وبحسب البيان، بحث رؤساء دبلوماسية البلدين قضايا الساعة على المستوى القاري من خلال إعادة التأكيد على تقاربهما في الرؤى حول الحاجة إلى تمكين أفريقيا من تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية فيما يتعلق بالسلام، الأمن والتنمية، وتعزيز وحدتها من أجل تفادي التوترات الحالية في العلاقات الدولية ومناخ الاستقطاب الناتج عن ذلك.



وفي هذا الصدد، أكد وزيرا خارجية الجزائر ونيجيريا على ضرورة الحفاظ على التزام البلدان الإفريقية بمبادئ عدم الانحياز، وتشجيع مشاركتها الجماعية في إعادة بناء العلاقات الدولية بعد أزمتي كورونا والحرب في أوكرانيا.



وأضاف بيان وزارة الخارجية الجزائرية أنه جرى التوقيع على اتفاقية ثنائية بشأن إنشاء مجلس أعمال جزائري نيجيري، بهدف جمع الفاعلين الاقتصاديين في البلدين وزيادة حجم التجارة الثنائية.