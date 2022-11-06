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التعليم تعلن ضوابط توزيع درجات الصفين الرابع والخامس الابتدائى

الأحد، 06 نوفمبر 2022 11:13 ص
التعليم تعلن ضوابط توزيع درجات الصفين الرابع والخامس الابتدائى تلاميذ رابعة ابتدائى - أرشيفية
كتب ـ محمود طه حسين

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كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طرق وضوابط تقييم الطلاب فى الصفين الرابع والخامس الابتدائى بالمناهج المطورة، وتوزيع الدرجات، موضحة أن الاختبارات يخصص لها 60 درجة موزعة بواقع 15 درجة للاختبار الأول لشهر أكتوبر و15 درجة للاختبار الثانى بنهاية الشهر الثانى من بدء العام الدراسى الحالى، و30 درجة لاختبار الفصل الدراسى الأول، كما يخصص 35 درجة للمهام الأدائية و5 درجات للمواظبة على الحضور، ومن ثم تصبح الدرجة النهائية 100 درجة.
 
وأوضحت الوزارة، أنه فى مادة القيم واحترام الآخر يتم إجراء تقييم تكوينى يقيم المعلم فيه سلوك الطلاب وفقا لمعدلات أدائهم فى ضوء نواتج التعلم الخاصة بالقيم التى يتضمنها المنهج المقرر، وذلك باستخدام مقياس الأداء، موضحة أنه فى مواد التربية البدنية والتربية الموسيقية وأنشطة التوكاتسو، يتم تقييم الطلاب من خلال المعلم حيث يقيم المدرس أداء الطلاب وفق نواتج التعلم الخاصة بكل مادة التى يتضمنها المنهج الدراسى ويشار إلى نتيجة التقييم بـ" اجتاز ـ لم يجتاز".
 
وأشارت الوزارة إلى أنه تنقسم الاختبارات إلى ثلاثة اختبارات فى الفصل الدراسى الواحد:
 
الاختبار الأول - يستهدف أجزاء المقرر التى تم تدريـسها فـى الشهر الأول، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة فى تلك الفترة الزمنية فقط .
 
الاختبار الثانى - يستهدف أجزاء المقرر التى تم تدريسها فى الـشهر الثـانى، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة فى تلك الفترة الزمنية فقط، ويخصص لعقد كل اختبار من الاختبارين السابقين فترة دراسية واحدة ، ويتم ذلك تحت ملاحظة المعلم ، فى الأسبوع الأخير من الشهر .
 
الاختبار النهائى - يعقد فى نهاية كل فصل دراسـى ، ويقيس نـواتج التعلم المستهدفة فى الفصل الدراسى كاملاً، ويحصل الطالب فى نهايـة الفـصل الدراسـى على مجموع الدرجات الثلاث.
 
 

التربية والتعليم

توزيع درجات الصفين الرابع والخامس الابتدائى

اخبار مصر

اخبار التعليم

اختبارات الصفين الرابع والخامس الابتدائى



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