التعليم تعلن عقد تدريبات لمعلمى رياض الأطفال بجميع المدارس الرسمية

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم عقد تدريبات لمعلمي رياض الأطفال بجميع المدارس الرسمية والمتميزة للغات بقطاعات الدلتا والإسكندرية ومطروح خلال إجازة نصف العام الدراسي 2022/2023، في الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر .

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم عقد تدريبات للمعلمين بمحافظات (المنوفية - الشرقية - الدقهلية - الغربية - كفر الشيخ - دمياط - البحيرة - الإسكندرية - مطروح)، ويبلغ وعددهم (1484) معلمة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من خطة تدريب المؤسسة المعلمات رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات على مستوى الجمهورية .

وتابعت الوزارة، أن تدريبات معلمي رياض الأطفال بالمدارس الرسمية تهدف إلي تنمية مهارات اللغة الإنجليزية، والعادات السبع للمعلم الفعال، على أن يتم حضور كلا من (مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة للغات أو من ينوب عنه، وموجه علم أول رياض الأطفال بالمديرية، موجه أول رياض الأطفال بكل إدارة تعليمية تابعة للمديرية، كما سيتم عقد التدريبات لمعلمي رياض الأطفال بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتزام الجميع بالحضور مع عدم اصطحاب الأطفال .

وطالبت الوزارة بإخطار مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة للغات و موجهي العموم والأوائل لمرحلة رياض الأطفال ومدير مرحلة التعليم الإعدادي لاتخاذ اللازم في هذا الشأن.