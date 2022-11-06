اليوم السابع
Ads
الأحد، 06 نوفمبر 2022 10:10 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم تعلن عقد تدريبات لمعلمى رياض الأطفال بجميع المدارس الرسمية

الأحد، 06 نوفمبر 2022 09:50 ص
التعليم تعلن عقد تدريبات لمعلمى رياض الأطفال بجميع المدارس الرسمية وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم عقد تدريبات لمعلمي رياض الأطفال بجميع المدارس الرسمية والمتميزة للغات بقطاعات الدلتا والإسكندرية ومطروح خلال إجازة نصف العام الدراسي 2022/2023،  في الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر . 
 
وأوضحت الوزارة، أنه سيتم عقد تدريبات للمعلمين بمحافظات (المنوفية - الشرقية - الدقهلية - الغربية - كفر الشيخ - دمياط - البحيرة - الإسكندرية - مطروح)، ويبلغ  وعددهم (1484) معلمة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من خطة تدريب المؤسسة المعلمات رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات على مستوى الجمهورية .
 
 وتابعت الوزارة، أن تدريبات معلمي رياض الأطفال بالمدارس الرسمية تهدف إلي تنمية مهارات اللغة الإنجليزية، والعادات السبع للمعلم الفعال، على أن يتم حضور كلا من (مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة للغات أو من ينوب عنه، وموجه علم أول رياض الأطفال بالمديرية، موجه أول رياض الأطفال بكل إدارة تعليمية تابعة للمديرية، كما سيتم عقد التدريبات لمعلمي رياض الأطفال بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتزام الجميع بالحضور مع عدم اصطحاب الأطفال .
 
وطالبت الوزارة بإخطار مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة للغات و موجهي العموم والأوائل لمرحلة رياض الأطفال ومدير مرحلة التعليم الإعدادي لاتخاذ اللازم في هذا الشأن.

التربية والتعليم

تدريب معلمى رياض الأطفال

اخبار التعليم

وزارة التربية والتعليم

المدارس الرسمية والمتميزة للغات



الموضوعات المتعلقة

صحيفة الرياض السعودية: المملكة تسعى لمواجهة التغيرات المناخية

الأحد، 06 نوفمبر 2022 09:45 ص

تزامنا مع قمة المناخ .. التنمية المحلية تعلن رفع 280 مليون طن مخلفات يومية وتراكمات تاريخية بتكلفة 23 مليار جنيه.. وتحويل 2300 أتوبيس نقل عام للعمل بالغاز الطبيعى بـ1.4 مليار.. وشراء ورفع كفاءة 5000 معدة نظافة

الأحد، 06 نوفمبر 2022 09:44 ص

السيطرة على حريق شقة سكنية فى منطقة أبو النمرس دون إصابات

الأحد، 06 نوفمبر 2022 09:43 ص

زعماء أمريكا اللاتينية يشاركون بكوب27 ويطالبون بتمويل للتخفيف من تغير المناخ

الأحد، 06 نوفمبر 2022 09:41 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة