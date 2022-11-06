الاتحاد الأوروبي يعزز اعتماده على الكهرباء من الطاقة الشمسية

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قالت مفوضية الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد عزز اعتماده على الكهرباء من الطاقة الشمسية كبديل عن الطاقة التقليدية الملوثة للبيئة، حيث صارت الكهرباء من الخلايا الشمسية تلبي حاليا نسبة 2ر12 % من إجمالي الطلب الأوروبي على الطاقة خلال الفترة من مايو وحتى أغسطس عام 2022، بارتفاع 9 % عن إنتاج الفترة المناظرة من العام الماضى، كما وفرت الكهرباء الشمسية في صيف عام 2022 للأوروبيين إجمالي 29 مليار يورو، وهي قيمة فواتير الغاز المستورد من روسيا ، لإدارة محطات الكهرباء التقليدية بالصيف.



وطبقا للبيانات الصادرة عن مركز أبحاث الطاقة التابع للاتحاد الأوروبي، فقد وصل إجمالي الإنتاج الراهن للكهرباء من الخلايا الشمسية في عموم دول الاتحاد الأوروبى (27 دولة) إلى 4ر99 تيراوات/ ساعة ، بزيادة نسبتها 28 % عن إجمالي الكهرباء الشمسية المولدة في دول الاتحاد في صيف العام الماضي و كانت 7ر77 تيراوات.



ووفقا للبيانات الصادرة عن مركز أبحاث الطاقة التابع للاتحاد الأوروبي، تعد هولندا في صدارة دول الاتحاد الأوروبي إنتاجا للكهرباء من الخلايا الشمسية التي تشكل نسبة 23 % من إنتاجها الكلي من الكهرباء ، وتليها ألمانيا ( 19% ) ثم إسبانيا ( 17% ) .



على هذا النحو تفوق مساهمة الكهرباء الشمسية في ناتج الاتحاد الأوروبي الكلي للطاقة الكهربائية (2ر12 % ) نسبة إسهام مزارع الرياح في إجمالى الناتج الاوروبى من الكهرباء ( 7ر11 % ) .



تجدر الإشارة إلى أن حجم الاستثمارات في قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح في الاتحاد الأوروبى يصل إلى 11 مليار يورو ، وتشكل الكهرباء المولدة من المزارع الهوائية وكذلك المولدة من الخلايا الشمسية نسبة 14% من حجم الطاقة المنتجة في فرنسا و 20% في إيطاليا و 17% في بولندا و 35% في إسبانيا