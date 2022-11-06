الإسعاف تكشف خطة تأمين مؤتمر المناخ.. 170 سيارة مجهزة بوحدات عناية مركزة

كتب ـ وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إن الخدمات الإسعافية الخاصة بتأمين مؤتمر المناخ تتضمن تخصيص 170 سيارة مجهزة بوحدات عناية مركزة موزعة في محيط القاعات التي تشهد فعاليات المؤتمر، ومناطق إقامة وتحركات الوفود، بالإضافة إلى توزيع سيارات إسعاف على المحاور الرئيسية والمناطق الحيوية ومنافذ دخول محافظة جنوب سيناء.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المنظومة الإسعافية في خطة تأمين المؤتمر، تشمل سيارات ذاتية التعقيم لمكافحة العدوى، وسيارات تدخل سريع، ولانش إسعاف بحري، وسيارات «جولف كار»، و« اسكوترات إسعاف كهربائية »، بالإضافة إلى توفير خدمة الإخلاء الجوي في الحالات الضرورية والطارئة، فضلاً عن سيارات الدعم اللوجيستي وسيارات الصيانة الميكانيكية، وصيانة الأجهزة الطبية لسيارات الإسعاف.

وقالت الوزارة إن محاور الإجراءات الوقائية لتأمين المؤتمر تشمل (تطعيمات العاملين، أعمال صحة البيئة والرقابة على الأغذية، الحجر الصحي، أعمال مكافحة ناقلات الأمراض، المعمل المتنقل لرصد جودة الهواء، أعمال الفرق الوقائية).

وأعلن رئيس مؤتمر المناخ "COP26" ألوك شارما، منذ قليل، انتخاب سامح شكري وزير الخارجية، رئيسا لمؤتمر المناخ 27 بالتزكية، وقال ألوك شارما، خلال الجلسة الإجرائية لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ: "وفقا لقواعد مؤتمر المناخ.. اقترح انتخاب سامح شكري رئيسا لمؤتمر الأطراف 27".

وتابع: "أعلن سامح شكري رئيسا لمؤتمر الأطراف لدورته الـ 27.. واقدم التهنئة.. واتمني له وأعضاء فريقه التوفيق والنجاح".