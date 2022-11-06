الإحصاء يصدر دراسة لأسباب انخفاض المواليد فى بعض محافظات مصر

كتب مدحت عادل

أصـدر الجهـاز المركـزي للتعبئة العـامة والاحصاء اليوم الاحد بياناً صحفيـاً بمناسبـة اعـلان نتائج دراسة " أسباب انخفاض المواليد في بعض محافظات مصر " حيث نفذت الدراسة بالتعاون مع المجلس القومي للسكان - حيث تم دراسة بيانات المواليد خلال الخمس سنوات الأخيرة وتبين حدوث انخفاض في الأعداد بشكل ملحوظ في بعض المحافظات عنها في محافظات أخرى، لذا كان من الأهمية دراسة الأسباب وراء حدوث هذا الانخفاض، وذلك لتعظيم الاستفادة من الممارسات الإيجابية التي حدثت بالمحافظات التي بها نسب انخفاض كبيرة في عدد المواليد.

تم اختيار عدد المحافظات طبقاً لأكثر المحافظات انخفاضا في المواليد في السنوات الأخيرة (2016-2020)، وبحيث تكون ممثلة لأقاليم الجمهورية، وهي: محافظات (بور سعيد- السويس- دمياط- القليوبية- الفيوم) تمثل أكثر المحافظات انخفاضا في المواليد ومحافظات (المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا) تمثل أقل المحافظات انخفاضاً في عدد المواليد، ولذا تتيح نتائج الدراسة اجراء مقارنة بين مجموعتي المحافظات الأكثر والاقل انـخفاضاً في اعداد المواليد.

وقد تم اعداد التقرير الخاص بالنتائج في سبعة فصول رئيسية الأول منها يناقش الخصائص الخلفية للأسر المبحوثة والثاني خصائص النساء المشاركات في الدراسة، والثالث الممارسات التقليدية الضارة، والرابع الانـجاب، والخامس تفضيلات الإنـجاب، والسادس تنظيم الأسرة والسابع أراء واتجاهات المشاركات في الدراسة.

وبصفة عامة فإن نتائج هذه الدراسة تتسق مع ما تم إعلانه في المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 سواء في استخدام وسائل تنظيم الأسرة والانـجاب وغيرها من المؤشرات وكذلك الأثر الإيجابي لمستوى التعليم على كل المؤشرات.

وترتفع نسب استخدام وسائل تنظيم الأسرة في المحافظات الأكثر انخفاضا لتصل إلى 77,5% مقابل 60,9 % في المحافظات الأقل انخفاضا.

ترتفع نسبة النساء المتزوجات حاليا اللائي تتخذن قرار استخدام وسيلة تنظيم الاسرة بأنفسهن في المحافظات الاكثر انخفاضا الى 55.2 % بالمقارنة بالنساء في المحافظات الأقل انخفاضا 31.9%.

وتظهر الدراسة أن المستوى التعليمي للسيدات يؤثر على الانـجاب، فكلما ارتفع المستوى التعليمي ينخفض متوسط عدد الأطفال لكل سيدة، حيث بلغت نسبة اللائي لم يحصلن على شهادة تعليمية 12.5% في المحافظات الأكثر انخفاضاً مقابل 33.4% في المحافظات الأقل انخفاضاً، كما توضح الدراسة أن متوسط عدد المواليد للسيدات اللاتي لم يحصلن على شهادة 3.5 طفل لكل سيدة والحاصلة على مؤهل متوسط 2.9 طفل لكل سيدة بينما بلغت قيمة المتوسط للسيدات الحاصلات على تعليم جامعي فأكثر 2.6 طفل لكل سيدة وذلك في المحافظات الأكثر انخفاضا، بينما في المحافظات الأقل انخفاضا في المواليد فبلغ هذا المتوسط 4.2 طفل لكل سيدة لم تحصل على مؤهل، 3.2 طفل لكل سيدة حاصلة على مؤهل متوسط، 2.8 طفل لكل سيدة حاصلة على مؤهل جامعي فأكثر.

وينخفض متوسط عدد الأطفال لدى النساء اللائي يعملن ليصل الى 2.9 طفل لكل سيدة تعمل بالمحافظات الأكثر انخفاضاً مقابل 3.4 طفل بالمحافظات الأقل انخفاضا، في حين يصل متوسط عدد الأطفال الي 3.0 طفل لكل سيدة لا تعمل بالمحافظات الأكثر انخفاضاً مقابل 3.6 طفل بالحافظات الأقل انخفاضاً.

ويعتبر السن عند الزواج الأول للإناث أحد المحددات الرئيسية للصحة الإنـجابية ومستوى الانـجاب، وهو ما انعكس في نتائج الدراسة، حيث بلغت نسبة الزواج المبكر في المحافظات الأقل انخفاضاً في المواليد 30% مقابل 22% في المحافظات الأكثر انخفاضاً، وهذا الاختلاف معنوي وذو دلاله احصائية .

ويمثل إنـجاب طفلين هو العدد المرغوب والأكثر شيوعاً في المحافظات الأكثر انخفاضا حيث نـجد أن 44 % من النساء يرغبن في أسرة من طفلين، بينما في المحافظات الأقل انخفاضا فنجد أن إنـجاب أربع أطفال يمثلان عدد الأطفال المرغوب فيهم وبنسبة تصل إلى 36.5 %.

وغالبية النساء بالمحافظات الأكثر انخفاضا لا يفضلن إنـجاب طفل ذكر إذا كان لديهن بنات فقط بنسبة تصل إلى 77.4 %، مقابل 54.3 % للنساء بالمحافظات الأقل انخفاضا.

وبلغت نسبة النساء بالمحافظات الأكثر انخفاضا اللائي يعتقدن أن الفترة المثالية بين المواليد يجب أن تكون أربعة سنوات 19.3 %، انخفضت النسبة إلى 12.1% بالمحافظات الأقل انخفاضا.

نحو 51% من النساء بالمحافظات الأكثر انخفاضا تعتقدن أن السيدة يجب أن تنتظر ثلاث أعوام قبل إنـجاب الطفل التالي، انخفضت هذه النسبة قليلا إلى 48.6 % بالمحافظات الأقل انخفاضا.

وتنخفض نسبة النساء اللائي يوافقن على مقولة " العيل بيجي برزقة " في المحافظات الأكثر انخفاضا فتصل نسبتهن 76,5%، مقابل 87,4 % بالمحافظات الأقل انخفاضا أي بفارق 10,9 نقطة مئوية.