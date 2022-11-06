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الأمم المتحدة: يجب على دول العالم الوفاء بالتزاماتها بشأن قضايا المناخ

الأحد، 06 نوفمبر 2022 09:58 م
الأمم المتحدة: يجب على دول العالم الوفاء بالتزاماتها بشأن قضايا المناخ نايجل توبنج ممثل الأمم المتحدة
كتب محمد شرقاوى

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قال نايجل توبنج ممثل الأمم المتحدة رفيع المستوى لمؤتمر تغير المناخ فى كوب 26، إن التكنولوجيا لها دور هام فى مواجهة التغيرات المناخية التى يعانى منها العالم، مضيفا أن التغيرات المناخية تتطلب اتحاذ قرارات سريعة من قادة العالم لمواجهة تداعياتها عالميا.
 
وأضاف خلال حواره مع الإعلامى رامى وضوان عبر برنامجه مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى، أن هناك تركيز فى قمة المناخ بشرم الشيخ على تنفيذ الأهداف للتغيرات المناخية، لافتا إلا أن العالم يواجه تحديات عديدة تتعلق بالأمن الغذائى والتغيرات المناخية. 
 
وتابع أنه يجب على دول العالم الوفاء بالتزاماتها بشأن تمويل القضايا والمشروعات المتعلقة بالمناخ، مضيفا أن مصر ترفع من سقف تطلعاتها فى الطاقة المتجددة والاقتصاد الاخضر وشركات تقوم على الوصول إلى صفر كربون بمصر.
 

الامم المتحدة

رامى رضوان

التغير المناخى

الطاقة المتجددة

مساء دى ام سى



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