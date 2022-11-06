استمرار تصدر أسوان للمحافظات المستفيدة من قروض صندوق التنمية المحلية

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن إعلان اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بأن محافظة أسوان تواصل تصدرها للمركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض صندوق التنمية المحلية بإجمالى 228 مشروعا وباستثمارات وصلت إلى 3 ملايين جنيه.

وتابع محافظ أسوان، أن ذلك يساهم فى توفير المئات من فرص العمل يعكس مدى اهتمام المحافظة بمحور التمكين الإقتصادى للمرأة وإعطاءه أسبقية أولى من ضمن المحاور التنموية المتعددة فى هذا الشأن لتقديم قروض ميسرة للمرأة، وأيضاً للشباب وكافة أفراد الأسرة مما يساهم بالتالى فى الحد من نسبة البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة، وكذا سد إحتياجات السوق المحلى من المنتجات المتنوعة.

وأشار إلى أن وزارة التنمية المحلية أكدت على أهمية دور الصندوق فى تمويل العديد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة تتوافق مع طبيعتها لسكان القرى والمحافظات، وتحقيق أهداف التنمية الإقتصادية وتحسين مستوى المعيشة، ومساعدة الشباب ليخلق لنفسه طريق حياته المهنية، ولاسيما أن المشروعات الصغيرة تعتبر بمثابة العمود الفقرى للتوسع الإقتصادى وهو ما يصب فى تحسين مستوى المعيشية وجودة الحياة للمواطنين تزامناً مع الجهود التى تبذلها الدولة فى هذا الشأن من خلال تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".

وكشف محافظ أسوان، عن أنه تم تكثيف الجهود من خلال تبسيط الإجراءات للتسهيل على المقترضين، بجانب رفع مهارات العاملين، وبالإضافة إلى تنظيم حملات التوعية وعقد الندوات التثقيفية بالتعاون مع المجتمع المدنى والجهات المعنية مما ساهم فى حصول أسوان على هذا المركز المتقدم.

ولفت إلى أن هذه الحملات والندوات شارك فيها جهات عديدة منها الأزهر والأوقاف والمجلس القومى للمرأة، والإدارة العامة للتنمية الريفية ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى كانت تستهدف التعريف بأهمية الإقبال على العمل الحر وتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والإستفادة من التيسيرات المقدمة لإقامة مشروعات إنتاجية مربحة تدر دخول ثابته للمرأة والأسرة سواء كانت هذه المشروعات فى الإنتاج الحيوانى والداجنى وبيع المواد الغذائية والملابس والمفروشات والصناعات البيئية والمنزلية وغيرها.