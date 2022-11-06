استخدام الطاقة الشمسية فى قمة المناخ لشحن الأجهزة الإلكترونية.. صور

كتبت ـ أسماء نصار

رصد "اليوم السابع" الأجهزة الحديثة التى تعمل بالطاقة الشمسية داخل المنطقة الزرقاء ل قمة المناخ التى انطلقت اليوم، لشحن الأجهزة الإلكترونية والتى لفتت انتباه المشاركين فى المؤتمر، معبرين عن إعجابهم بها، حيث إنها تعد من اللوجيستيات المساعدة للمشاركين.

وتحدثنا إلى القائمين على الأجهزة، مؤكدين أنه سيتم تعميمها فى أكثر من مكان، خاصة فى الأماكن العامة، حيث إن هذه الألة صديقة للبيئة وتعمل بالطاقة الشمسية وسيتم تعميمها فى المدن الذكية.

وقال أحد المشاركين من دولة الهند، إنه منبهر بالتنظيم الرائع للمؤتمر، والالتزام بالمعايير البيئية داخل قاعات المؤتمر بشكل خاص ومدينة شرم الشيخ بشكل عام.

كما عبر عن سعادته بالمبادرات الشبابية، ومشاركة الشباب فى الكثير من الأنشطة، كما أن اللافت وجود فئة عمرية صغيرة "المتطوعين " يعملون على مساعدة المشاركين من وصولهم أرض المطار.