اليوم السابع
Ads
الأحد، 06 نوفمبر 2022 01:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

استخدام الطاقة الشمسية فى قمة المناخ لشحن الأجهزة الإلكترونية.. صور

الأحد، 06 نوفمبر 2022 12:46 م
استخدام الطاقة الشمسية فى قمة المناخ لشحن الأجهزة الإلكترونية.. صور شحن الأجهزة الإلكترونى بالطاقة الشمسية بـ COP27
كتبت ـ أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رصد "اليوم السابع" الأجهزة الحديثة التى تعمل بالطاقة الشمسية داخل المنطقة الزرقاء لقمة المناخ التى انطلقت اليوم، لشحن الأجهزة الإلكترونية والتى لفتت انتباه المشاركين فى المؤتمر، معبرين عن إعجابهم بها، حيث إنها تعد من اللوجيستيات المساعدة للمشاركين.
 
وتحدثنا إلى القائمين على الأجهزة، مؤكدين أنه سيتم تعميمها فى أكثر من مكان، خاصة فى الأماكن العامة، حيث إن هذه الألة صديقة للبيئة وتعمل بالطاقة الشمسية وسيتم تعميمها فى المدن الذكية.
 
وقال أحد المشاركين من دولة الهند، إنه منبهر بالتنظيم الرائع للمؤتمر، والالتزام بالمعايير البيئية داخل قاعات المؤتمر بشكل خاص ومدينة شرم الشيخ بشكل عام.
 
كما عبر عن سعادته بالمبادرات الشبابية، ومشاركة الشباب فى الكثير من الأنشطة، كما أن اللافت وجود فئة عمرية صغيرة "المتطوعين " يعملون على مساعدة المشاركين من وصولهم أرض المطار. 
 
image2 (3)
 

 

image1 (5)
 

 

image0 (49)
 

 

 


قمة المناخ

قمة المناخ 2022

جدول قمة المناخ

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ بشرم الشيخ

افتتاح قمة المناخ

مصر تتسلم رئاسة قمة المناخ

جدول جلسات قمة المناخ

جدول قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

موعد قمة المناخ في شرم الشيخ

قمة المناخ مصر 2022

cop27

COP27 Egypt

cop 27

COP 2022

كوب 27

مؤتمر كوب 27

مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ 2022

مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة في قمة المناخ 2022

قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ اليوم السابع

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

قمة المناخ cop27 اليوم السابع

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022

قمه المناخ مصر 2022

قمة المناخ 27

قمة المناخ يوم

قمة المناخ ويكيبيديا

التغيرات المناخية

استعدادات شرم الشيخ لمؤتمر المناخ

موعد مؤتمر COP 27

قضايا مؤتمر COP 27

موقع مؤتمر المناخ 2022

اليوم السابع بلس

مؤتمر المناخ ويكيبيديا

مؤتمر الأطراف cop 27

مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة