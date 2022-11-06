اختيار جامعة سوهاج ضمن أفضل 12 جامعة مصرية للمشاركة بمؤتمر المناخ Cop27

سوهاج محمود مقبول

أعلن الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج أنه تم إختيار الجامعة ضمن أفضل 12 جامعة مصرية للمشاركة بفعاليات مؤتمر قمة المناخ COP 27، والذي انطلقت فعالياته اليوم علي أرض مدينة شرم الشيخ وتستمر حتى يوم 18 نوفمبر الجاري.

وأكد عبد الخالق أن مشاركة الجامعة بفعاليات هذا المؤتمر الهام يعد فرصة لاستعراض ماتنفذه الجامعة من أبحاث ومبادرات متعلقة بالتغير المناخي وأهداف التنمية المستدامة، الي جانب عرض ابتكاراتها وما نفذته من نماذج محاكاه وأبحاث تطبيقية لإيجاد حلول عملية مبتكرة، لمجابهة ما يتبع التغيرات المناخية من تأثيرات ومخاطر وتهديدات محتملة أو التكيف معاها، والذي يأتي في إطار التاكيد علي دور الجامعة في دعم الأجندة المناخية وأهداف التنمية المستدامة.

وأوضح رئيس الجامعة انه علي مدار 6 أشهر ماضية عكفت الجامعة علي تنفيذ خطتها التي وضعتها لمواجهة التغيرات المناخية، حيث تضمنت وضع استراتيجية سوهاج للتغيرات المناخية 2050 م ، وتنفيذ عدد كبير من الأنشطة البحثية والتوعوية والمؤتمرات وورش العمل في مجال التغير المناخي وتأثيراته السلبية، إلى جانب استضافتها لفعاليات الحوار الوطني لتوعية كافة فئات المجتمع بالتغيرات المناخية، لافتاً إلى ان الجامعة ستشارك بـعدد 3 أبحاث متميزة و 5 نماذج محاكاة لإبراز دورها في تطوير التقنيات التكنولوجية وتعزيز الابتكار في مجال التغيرات المناخية.