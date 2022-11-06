اليوم السابع
Ads
الأحد، 06 نوفمبر 2022 03:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على صحراوى البحيرة

الأحد، 06 نوفمبر 2022 01:55 م
إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على صحراوى البحيرة اسعاف - أرشيفية
البحيرة - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 9 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز وادى النطرون بصحراوى البحيرة، وكان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.
 
وبالفحص تبين إصابة 9 أشخاص بكدمات وكسور مختلفة في أنحاء الجسم، بسبب حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي، بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.
 
وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.

 


انقلاب سيارة

صحراوى البحيرة

وادى النطرون

مستشفى وادى النطرون

حوادث البحيرة

محافظة البحيرة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة