أسعار الحديد والصلب فى الأسواق اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022

كتب - إسلام سعيد

أعلنت مصانع حديد التسليح أسعار شهر نوفمبر الجاري، وذلك بعد استقرار الأسعار على مدار شهر أكتوبر الماضي، لتسجل الأسعار تحرك ملحوظ لشهر نوفمبر 2022، وفيما يلي نستعرض أسعار الحديد والصلب في مصر.

وبلغت أسعار حديد عزعن شهر نوفمبر مسجلة 19650 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة، وسجلت أسعار منتجات السويس للصلب وفقًا لما أعلنته الشركة لعملائها 19550 جنيهًا، وسجلت منتجات بشاي للصلب 19600 جنيهًا للطن.

وأعلنت شركة الجيوشي للصلب عن أسعارها لشهر نوفمبر 19200 جنيهًا بزيادة قيمتها 1900 عن أسعار شهر أكتوبر المنتهي، وسجل حديد المصريين سعر 19550 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع، وأعلنت حديد الجارحى عن تسليم منتجاتها بأرض المصنع بسعر 19400 جنيهًا للطن، فيما سجل سعر حديد المراكبي 19550 جنيه للطن شامل ضرائب القيمة المضافة للأطوال واللفائف.