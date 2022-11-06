اليوم السابع
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الأحد، 06 نوفمبر 2022 03:13 م
أكرم القصاص
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أخلاقنا الجميلة.. نصائح مهمة لخلق جو من المحبّة يين الطالب والمعلم (إنفوجراف)

الأحد، 06 نوفمبر 2022 03:00 م
أخلاقنا الجميلة.. نصائح مهمة لخلق جو من المحبّة يين الطالب والمعلم (إنفوجراف) نصائح مهمة لخلق جو من المحبّة والودّ يين الطالب والمعلم (إنفوجراف)

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تعتبر العلاقة بين المعلم والتلميذ من أكثر الروابط المؤثرة في مستقبل وتشكيل شخصية الطالب، ولذلك من الضروري الاهتمام بتعزيز العلاقة بينهما، لذا يستعرض اليوم السابع خلال السطور التالية مع دكتور عبد العزيز آدم أخصائي علم النفس السلوكي، بعض النصائح للطلاب وللمعلمين تساعد على خلق الود والترابط والتواصل الجيد بين الطلاب والمعلم.. 

أخلاقنا الجميلة

 

احترام المعلم وتقديره أول فضيلة يجب على الطلاب التحلّى بها

على الطلاب إعارة الانتباه للمعلم وعدم التحدث إلا بإذن مُسبق

حال طرح أية أسئلة تخص الدرس يجب أن يحدث ذلك بانتظام وترتيب

التزام الهدوء والضوابط وعدم إثارة الشغب أو الفوضى خلال الحصة

على الطلاب قبل المعلمين نبذ أى سلوك عشوائى من زملائهم بالحصة

تعليم الطلاب طرق مواجهة التنمر ومساندة زملائهم وتوعية المُتنمرين

تقوية التضامن والمحبة بين الطلاب ومساعدة من يحتاج ماديا أو علميا

تجنب الصخب فى فترات الراحة وتأجيل اللعب والترفيه إلى الفسحة


اخلاقنا الجميلة

مبادرة اخلاقنا الجميلة

المعلوم والطالب

احترام المعلم



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