6 طرق لحماية نفسك وأطفالك من تلوث الهواء.. أبرزها الأكل الصحى وارتداء الكمامة

1. تحقق من AQI يوميًا
AQI تعني مؤشر جودة الهواء الذي يقيس مستوى تلوث الهواء ، ابحث عن التوقعات المحلية لتلوث الهواء اليومي، يمكنك معرفة متى تكون جودة الهواء في منطقتك غير صحية من خلال التنبؤات المرمزة بالألوان، من بين المصادر تقارير الطقس في الصحف المحلية والراديو والتلفزيون.
2. ارتدِ قناعاً عندما تكون في الهواء الطلقتعتبر أقنعة الوجه جيدة للاستخدام إذا كان الهواء سيئًا بشكل استثنائي في أي يوم معين ، لكنها لا توفر حماية كاملة من الهواء الملوث، يُعتقد أن الأقنعة الصناعية هي الأكثر فاعلية ، ولكن حتى الأقنعة الأساسية يمكنها تصفية الجزيئات الأكبر مثل الغبار.
3. ازرع نباتات لتنقية الهواء في منزلكتتمتع بعض النباتات بسمعة طيبة في تنقية الهواء الداخلي وتقليل تلوث الهواء، من المفيد أن تكون في المساكن وأماكن العمل، قد لا تكون فعالة مثل آلات تنقية الهواء ومع ذلك ، فهي فعالة للغاية من حيث التكلفة وبأسعار معقولة.
4. تجنب الأنشطة الخارجيةعندما يكون هناك الكثير من التلوث ، تجنب ممارسة الرياضة في الخارج،اذهب للتمشية في الداخل في مركز تجاري أو صالة ألعاب رياضية عندما تكون جودة الهواء رديئة.
5. استثمر في أجهزة تنقية الهواء
قد تكون أجهزة تنقية الهواء باهظة الثمن ولكن ليس هناك ما هو أهم من الصحة الجيدة، يعد الاستثمار في جهاز تنقية الهواء من أسهل الطرق وأكثرها فعالية لتحسين جودة الهواء الداخلي وتقليل المخاطر الصحية الناجمة عن التلوث المنزلي، من خلال تقليل عدد الملوثات في مساحتك بشكل كبير ، يمكن أن تساعدك أجهزة تنقية الهواء على تنفس هواء نقي.
6. تناول الأكل الصحي
قد يوفر نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات والمكسرات والبقوليات والدهون الصحية دفاعًا ضد بعض الآثار السلبية لتلوث الهواء، تأكد من أنك تستهلك الكميات الموصى بها من الفيتامينات حتى تصبح مناعتك أقوى، يمكن للشاي الأخضر بالأعشاب أن يساعد في مكافحة بعض الآثار السلبية.
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