اليوم السابع
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6 طرق لحماية نفسك وأطفالك من تلوث الهواء.. أبرزها الأكل الصحى وارتداء الكمامة

السبت، 05 نوفمبر 2022 03:00 م
6 طرق لحماية نفسك وأطفالك من تلوث الهواء.. أبرزها الأكل الصحى وارتداء الكمامة ارتداء الكمامة
كتبت ميرفت رشاد

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يتسبب تلوث الهواء  فى مشاكل صحية عديدة لجميع الأشخاص ، وهذا يجعل من الضروري الاعتناء بأنفسنا وبالأطفال، لا تنضج رئتا الأطفال بشكل كامل مثل رئتي البالغين ، مما يزيد من احتمالية تلف الأعضاء والالتهابات التي تسببها الملوثات، علاوة على ذلك ، فإن أجهزة المناعة لدى الأطفال متخلفة ، مما يزيد من احتمالية تعرضهم لمشاكل صحية خطيرة نتيجة للتلوث، يتنفسون بسرعة أكبر من البالغين ، ويستهلكون المزيد من الهواء وملوثاته، بالإضافة إلى ذلك ، كثيرًا ما يتنفس الأطفال من خلال شفاههم ولديهم ممرات هوائية أقصر وأصغر.
حتى البالغين يمكن أن يواجهوا مشاكل صحية ضارة إذا تعرضوا لهواء ملوث لفترات طويلة وبالتالي ، من الضروري اتباع الخطوات لحماية أنفسنا، إليك الطرق الفعالة التي يمكن أن تساعد في حماية عائلتك من جودة الهواء الحالية، وفقا لما نشره موقع "ndtv".
نصائح لحمايتك أنت وعائلتك من سوء نوعية الهواء:

1. تحقق من AQI يوميًا

AQI تعني مؤشر جودة الهواء الذي يقيس مستوى تلوث الهواء ، ابحث عن التوقعات المحلية لتلوث الهواء اليومي، يمكنك معرفة متى تكون جودة الهواء في منطقتك غير صحية من خلال التنبؤات المرمزة بالألوان، من بين المصادر تقارير الطقس في الصحف المحلية والراديو والتلفزيون.

2. ارتدِ قناعاً عندما تكون في الهواء الطلق

تعتبر أقنعة الوجه جيدة للاستخدام إذا كان الهواء سيئًا بشكل استثنائي في أي يوم معين ، لكنها لا توفر حماية كاملة من الهواء الملوث، يُعتقد أن الأقنعة الصناعية هي الأكثر فاعلية ، ولكن حتى الأقنعة الأساسية يمكنها تصفية الجزيئات الأكبر مثل الغبار. 

3. ازرع نباتات لتنقية الهواء في منزلك

تتمتع بعض النباتات بسمعة طيبة في تنقية الهواء الداخلي وتقليل تلوث الهواء، من المفيد أن تكون في المساكن وأماكن العمل، قد لا تكون فعالة مثل آلات تنقية الهواء ومع ذلك ، فهي فعالة للغاية من حيث التكلفة وبأسعار معقولة. 

4. تجنب الأنشطة الخارجية

عندما يكون هناك الكثير من التلوث ، تجنب ممارسة الرياضة في الخارج،اذهب للتمشية في الداخل في مركز تجاري أو صالة ألعاب رياضية عندما تكون جودة الهواء رديئة. 

5. استثمر في أجهزة تنقية الهواء 

قد تكون أجهزة تنقية الهواء باهظة الثمن ولكن ليس هناك ما هو أهم من الصحة الجيدة، يعد الاستثمار في جهاز تنقية الهواء من أسهل الطرق وأكثرها فعالية لتحسين جودة الهواء الداخلي وتقليل المخاطر الصحية الناجمة عن التلوث المنزلي، من خلال تقليل عدد الملوثات في مساحتك بشكل كبير ، يمكن أن تساعدك أجهزة تنقية الهواء على تنفس هواء نقي.


6. تناول الأكل الصحي

قد يوفر نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات والمكسرات والبقوليات والدهون الصحية دفاعًا ضد بعض الآثار السلبية لتلوث الهواء، تأكد من أنك تستهلك الكميات الموصى بها من الفيتامينات حتى تصبح مناعتك أقوى، يمكن للشاي الأخضر بالأعشاب أن يساعد في مكافحة بعض الآثار السلبية.

 

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