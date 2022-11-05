وزير الصحة يوجه بتطوير مستشفى بنى سويف المركزى وتحويله لمركز طبى متكامل

كتب وليد عبد السلام

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، مستشفى إهناسيا التخصصي، للوقوف على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

تأتي زيارة الوزير، ضمن عدد من الجولات التفقدية الدورية للمنشآت الصحية، على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة معدلات الإنجاز في المشروعات الصحية التي يجري تنفيذها، ومتابعة تنفيذ خطط التطوير، وانتظام سير العمل بالمنظومة الصحية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير، وجه بفتح تحقيق مع عدد من المسؤولين عن مخالفة تعليمات وزارة الصحة، بمطالبة المرضى بشراء المستلزمات والأدوات الطبية، كشرط للحصول على الخدمة الطبية، كما وجه مسئولي مديرية الصحة في المحافظة، بالمرور الدوري والمفاجئ على المستشفى، لضمان انتظام سير العمل وحصول المرضى على أفضل خدمة صحية.

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير تفقد أقسام (الأشعة، الطوارئ، العمليات الرئيسية، الرعاية المركزة، حضانات الأطفال، الولادة) بالإضافة إلى تفقد غرف القسم الداخلي، للاطمئنان على المرضى، والتأكد من رضائهم عن جودة الخدمات الطبية.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير حرص على تفقد وحدة الغسيل الكلوي، حيث وجه برفع كفاءة محطة معالجة المياه الخاصة بالوحدة، كما وجه بضرورة التوسع في توفير وحدات متنقلة للغسيل الكلوي، مضيفا أن الوزير وجه برفع كفاءة صيدلية المستشفى، وسرعة الانتهاء من التشطيبات والتجهيزات النهائية للمستشفى.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير، اطلع على الهيكل الوظيفي، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى 106 أسرة، تشمل أقسام (الداخلي، الرعاية المركزة، الحضانات)، حيث يقدم المستشفى خدماته الصحية في تخصصات (الطوارئ، الرعاية المركزة، الحضانات، رعاية أطفال، النساء والتوليد، الجراحة العامة، جراحة المخ والأعصاب، العظام، العيادات الخارجية).

ولفت إلى أن الوزير راجع نسب الإشغال في أقسام ووحدات المستشفى، حيث بلغ التردد على العيادات الخارجية 16 ألف و865 مواطن، وقسم الطوارئ 41 ألف و148 مواطن، بينما قدمت وحدة الغسيل الكلوي خدماتها لـ 500 مواطن، وتم إجراء نحو 450 عملية جراحية -على نفقة الدولة، وضمن المبادرة الرئاسية لمنع قوائم الانتظار- وذلك خلال الفترة من شهر يوليو وحتى شهر أكتوبر 2022.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير استكمل جولته بزيارة مشروع تطوير بني سويف المركزي ، بمساحة 1200 متر مربع، مكون من 4 مبانٍ، بطاقة 24 سرير داخلي و4 أسرة رعاية مركزة، حيث وجه الوزير، بتطويره ليصبح مركزا طبيا متكاملا، يخدم سكان مدينة بني سويف الجديدة.

رافق الوزير خلال جولته، اللواء وائل الساعي مساعد وزير الصحة للشؤون المالية والإدارية، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد يوسف وكيل الوزارة بمحافظة بني سويف، والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.