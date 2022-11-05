وزير الصحة ومحافظ بنى سويف يتفقدان مستشفى التأمين الصحى.. صور

فريق المحافظات

رافق الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان خلال زيارته لمستشفى التأمين الصحي بمدينة بني سويف، للتأكد من تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى والاطمئنان على انتظام سير العمل بالمستشفى، وذلك ضمن عدد من الجولات الميدانية التي يجريها الوزير بشكل دوري، لمتابعة المنظومة الصحية في جميع محافظات الجمهورية.

وتفقد الوزير يرافقه المحافظ، عدداً من الأقسام الطبية بالمستشفى، واستمعا لعرض موجز عن طبيعة وسير العمل بالمستشفى التي تم إنشاؤها على مساحة 4500 متر، عام 2002، وتتكون من 2 مبنى بجانب مبنى رابط، ويضم المبنى الأول: الباطنة، وحدة المناظير، قسطرة ورعاية القلب والتموين الطبي ومخازن الأدوية، فيما يضم المبنى الثاني : الجراحة العامة ، المسالك البولية ، العظام ، التجميل وجراحات الأورام والأوعية الدموية والنساء والتوليد والأطفال والعمليات والمبتسرين والعناية المركزة واليوم الواحد والمعمل والاستقبال ، في حين يضم المبنى الثالث: الأشعة العادية والمقطعية والتعقيم المركزي والمغسلة والمطبخ والغسيل الكلوي وثلاجة حفظ الموتى.

كما تبلغ الطاقة الإجمالية للمستشفى من حيث عدد الأسرة 293 سريراً في مختلف التخصصات والأقسام منها ( 6 أسرة للاستقبال ، و9 للعناية المركزة ، و7 رعاية قلب ، و172 سريراً للأقسام الداخلية ، و30 سريراً للعلاج الكيمياوي ، و32 سريراً للغسيل الكلوي، و14 للحضانات ، وتقدم المستشفى خدماتها للعديد من الجهات المتعاقدة معها منها : مستشفيات الوزارة والجامعة وأمانة المراكز الطبية المتخصصة ومستشفيات القوات المسلحة والمستشفيات والمراكز الطبية الخاصة ومراكز الأشعة والمعامل والحضانات الحكومية والخاصة ومراكز الغسيل الكلوي، ويستفيد من خدمات المستشفى نحو مليون و700 ألف مواطناً من منتفعى خدمات التأمين الصحي ، كما تضم المستشفى العديد من اللجان الفنية المتخصصة منها : القلب، الأورام ، أورام الكبد، الدم ،حقن اللبوسنتشن ، الانترستو ، الروماتيد والمناعة، الأوعية الدموية ، القولون التقرحي ، ذوي الهمم وهرمون النمو وغيرها من اللجان.

كما استمع الوزير والمحافظ ، لملخص عن نشاط وجهود المستشفى خلال العام الحالي 2022، حيث بلغ متوسط التردد الشهري 2936 ، وتم إجراء أكثر من 8000 عملية ، وأكثر من 10 آلاف و700 جلسة غسيل كلوي ، وأكثر من 5500 جلسة علاج كيمياوي ، بجانب مشاركة المستشفى في المبادرات الرئاسية ، والتي تم خلالها قيام المستشفى بفحص 295 طفل ضمن مبادرة علاج الأمراض المزمنة ، وإجراء 4273 عملية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار ، فضلاُ عن استقبال 3663 مريضا ، أثناء دخول المستشفى وتحويلها لمستشفى عزل " على مدار عامين" خلال فترة جائحة فيروس كورونا ، ويجرى حاليا تنفيذ أعمال المرحلة الخامسة من تطوير المستشفى بتكلفة 25 مليون جنيه ، والتي تشمل تطوير الدور الأرضي والبدروم بالمبنى الرابط والعمليات، حيث بلغت نسبة التنفيذ 45% ، ومن المقرر الانتهاء منها في يناير 2024.

رافق الوزير والمحافظ خلال الزيارة : الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الدكتور محمد يحيى مدير فرع بني سويف للتأمين الصحي، الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وهاني الجويلي رئيس المدينة، ولفيف من قيادات الوزارة والمديرية.



وزير الصحة ومحافظ بنى سويف