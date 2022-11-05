وزير الصحة ومحافظ بنى سويف يتفقدان المستشفى التخصصي.. صور

بنى سويف هانى فتحى

زار الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة يرافقه المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، مستشفى بني سويف التخصصي لمتابعة مستوى الخدمات الصحية والوقوف على مستجدات أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمستشفي، ضمن خطة الدولة التي تنفذها وزارة الصحة لتحسين ورفع كفاءة المستشفيات التخصصية والعامة والمركزية والنوعية، بما يدعم تقديم أفضل خدمة ممكنة للمرضي.

وتفقد الوزير والمحافظ عدداً من أقسام المستشفى والعيادات الخارجية، وغرف العمليات وأقسام العناية المركزة والجراحة، للاطمئنان على سير العمل وانتظام الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض، متفقدا قسم رعاية القلب بعد إضافة جهاز قسطرة جديد الذي تم تشغيله ضمن جهود الدولة لدعم الخدمة الصحية.

كما تابع الوزير والمحافظ أعمال التطوير التي يتم تنفيذها بالمستشفى ضمن المرحلة الثالثة، والتي تمت الموافقة على استكمال تنفيذها، ومناقشة اجراءات وسير منظومة استكمال باقي المرحلة التي تشمل الطوارئ، وزيادة العدد الخاص بالعمليات، وقسم النسا والولادة والحضانات، وإضافة تخصص جراحة القلب المفتوح نظراً لوجود خدمة القسطرة، بجانب إعادة قسم الكلي بالمستشفى، وذلك مع قسم جراحة المسالك البولية وقسم تفتيت الحصوات، وسكن للأطباء والتمريض، وقسم معامل (ميكروبيولوجي- هيماتولوجي- بكتريا -كيمياء -هرمونات -باثولوجي- PCR -فيروسات- باراسيتولوجى، وأقسام الحروق، و المناظير والكبد، وتطوير المغسلة، وصيدلية مركزية ومخازن للصيدلية، ومدرسة تمريض وحضانة، والعلاج الطبيعي.

رافق الوزير والمحافظ خلال الزيارة : الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ، الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، الدكتور محمد يحيى مدير فرع بني سويف للتأمين الصحي ، هاني الجويلي رئيس المدينة، ولفيف من قيادات الوزارة والمديرية.



وزير الصحة والمحافظ يتفقدان المستشفى التخصصي بمدينة بني سويف