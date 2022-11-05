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وزير التعليم العالى: وضع برامج دراسية لقضايا المناخ بدءا من 2023

السبت، 05 نوفمبر 2022 02:39 م
وزير التعليم العالى: وضع برامج دراسية لقضايا المناخ بدءا من 2023 الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى
كتب ـ محمد صبحى

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استعرض الدكتور أيمن عاشور  وزير التعليم العالى، سياسات البحث العلمى فى الوزارة،  موضحا أنها تجرى من خلال 5 محاور أساسية أولها، المرجعية الدولية من خلال نشر المعرفة والتسويق البحثى وربطها بالصناعة والمجتمع المحلى والدولى والتكامل بين المنصات الموحدة للبحث العلمى كجهات مانحة.
 
وتابع  الدكتور أيمن عاشور، من ضمن السياسات والاستراتيجيات أيضا  المشاركة الفعالة لرفع قدرات البحث العلمى وتوفير منح دراسية للباحثين والنوابغ من الطلاب، وتوجيه البحث العلمى لدراسة المشكلات التى تواجهها الدولة .
 
وأردف وزير التعليم العالى، أنه من ضمن المحاور التى تم العمل عليها فى الوزارة فيما يخص قمة المناخ وهو التعليم، ومن خلال لجان المجلس الأعلى للجامعات، تم وضع برامج مخصصة لكيفية مواجهة تغير المناخ، وستبدأ العمل بها فى مرحلة البكالوريوس العام الدراسى المقبل.
 
وأشار وزير التعليم العالى، إلى أنه تم إنشاء صندوق التمويل الأخضر فى الوزارة بمخصصات مالية 100 مليون جنيه موزعين بين أكاديمية البحث العلمى وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
 
واستطرد وزير التعليم العالى، أنه فيما يخص أنشطة الجامعات تم تنظيم أكثر من معرض فى الجامعات حول المشروعات التى تواجه التغييرات المناخية ونعمل على  المراحل الجامعية البكالوريس والليسانس وأيضا الباحثين.
 
 

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