"هيئة الدواء" تحذر من شراء أدوية من خلال إعلانات عبر السوشيال ميديا

وجهت هيئة الدواء المصرية، المواطنين بعدم شراء الأدوية من خلال الإعلانات التي يتم الترويج لها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت، يصعب على المواطن اكتشاف العبوات المغشوشة والمقلدة نظرا للتشابه الشديد في الشكل الظاهري لها مع المستحضر الأصلي، مشددة على ضرورة شراء الأدوية من الصيدليات، لأنها المصدر الآمن لتوفير دواء ذو جودة وفاعلية عالية.
وكان كشف الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، أن عدد العبوات المتداولة في مصر 4 مليارات عبوة، وأن أكثر من 90% منها يصنع في مصر.
وقال رئيس هيئة الدواء المصرية إن قطاعنا قوى ومتماسك واستطعنا أن نتغلب على فيروس سى، وتمت إدارة أزمة كورونا بنجاح موضحًا أن سمعة الدواء المصرى طيبة فى جميع المحافل العالمية، وحصلنا على الاعتماد من منظمة الصحة العالمية.
من جانبه قال الدكتور عادل العدوى وزير الصحة الأسبق، إن المؤتمر يناقش التحديات التى تواجه صناعة الدواء فى مصر، ودعم نظام التأمين الصحى الشامل، موضحًا أنه قد أثبت النظام الصحى فى مصر قدرته على إدارة الجوائح والأزمات حيث استطاع أن يتغلب على فيروس سى، وإدارة أزمة جائحة كورونا.
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