"هيئة الدواء" تحذر من شراء أدوية من خلال إعلانات عبر السوشيال ميديا

كتب وليد عبد السلام

وجهت هيئة الدواء المصرية، المواطنين بعدم شراء الأدوية من خلال الإعلانات التي يتم الترويج لها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت، يصعب على المواطن اكتشاف العبوات المغشوشة والمقلدة نظرا للتشابه الشديد في الشكل الظاهري لها مع المستحضر الأصلي، مشددة على ضرورة شراء الأدوية من الصيدليات، لأنها المصدر الآمن لتوفير دواء ذو جودة وفاعلية عالية.